Formes et rôles des paratextes dans les imprimés érudits de la Renaissance

En ligne, 18h30

Le livre érudit est le site d’une grande expansion et expérimentation de paratextes dans le premier siècle de l’imprimerie. Plusieurs types de paratexts sont présents parmi les textes anciens et médiévaux (dédicaces, préfaces, colophons, index, par exemple), mais l’imprimerie crée de nouvelles pressions que les paratextes aident à gérer. Les paratextes imprimés servent à attirer des lecteurs et faciliter la vente du livre, mais aussi à contrôler sa réception et protéger ou développer la réputation de ses producteurs. Cette dernière tâche devient plus pressante étant donné la nouvelle extension de la diffusion du livre dans le temps et l’espace. Les voix présentes dans les paratextes sont multiples et parfois mal identifiées, sciemment ou non. Pendant le premier siècle de l’imprimerie on trouve un foisonnement de paratextes avant la consolidation de normes génériques. Mon analyse portera sur plusieurs genres de livres érudits: dont les éditions humanistes incunables, puis les livres d’Erasme imprimés à Bâle (1513-36) et ceux de Conrad Gessner (actif surtout à Zurich, 1541-65).

conférence par Ann Blair, Carl H. Pforzheimer University Professor dans le Département d’Histoire à Harvard University (USA). Ses recherches et son enseignement portent sur l’histoire du livre et l’histoire culturelle et intellectuelle de l’Europe moderne. Elle s’intéresse particulièrement aux méthodes de travail des humanistes de la Renaissance, et étudie leurs pratiques de lecture et de prise de notes, de gestion de l’information et de composition de gros livres, et les rôles de leurs assistants et amanuenses. Elle a rédigé plusieurs articles en français, sur Jean Bodin, Conrad Gessner, et le theme de l’encombrement en bibliothèque. Son livre sur les ouvrages de référence pré-modernes (Too Much To Know, Yale University Press, 2010) va paraître en français aux Editions du Seuil en 2019. Elle a fait ses études primaires et secondaires en France et en Suisse, ses études universitaires aux USA (Harvard et Princeton) et plusieurs séjours de recherches à Paris.