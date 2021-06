ISEAH Gafsa

A l’occasion du bicentenaire de la naissance de Gustave Flaubert, le Club Unesco-Alecso-Isesco de Gafsa, en collaboration avec l’Université de Gafsa (ISEAH Gafsa et ISEAH Tozeur) et en partenariat avec l’association Les Amis du Printemps Arabe et de la Tunisie (LAPAT, Normandie)

organise le 20 octobre 2021 une journée d’étude sur

« Flaubert, la Tunisie et l’Orient »

Institut Supérieur des Etudes appliquées en Humanités de Gafsa

20 octobre 2021

Au XIXe siècle, le voyage en Orient constitue une véritable mode. Dans le sillage de Volney et de Chateaubriand, peintres et écrivains voyagent et traversent la Méditerranée pour découvrir sa rive Sud. La Turquie fascine Gautier, l’Egypte fait rêver Nerval et l’Algérie retient l’attention de Fromentin. En quête de singularité, en marge de ce qui est convenu, Flaubert préfère s’orienter vers « un autre Orient ». C’est vers la Régence de Tunis qu’il s’achemine. Au moment où il travaille sur Salammbô, Flaubert part à Carthage afin de voir l’espace et de récolter des détails relatifs à la guerre des mercenaires, épisode central de son roman. Le 24 avril 1858, il arrive à Tunis pour la quitter le 20 mai. Dans sa correspondance, il décrit le périple et les motifs de ce voyage : « Il faut absolument que je fasse un voyage en Afrique […] J’ai seulement besoin d’aller au Kheff (à trente lieues de Tunis) et de me promener aux environs de Carthage dans un rayon d’une vingtaine de lieues pour connaître à fond les paysages que je prétends décrire ».

C’est à la recherche d’éléments indispensables pour la construction de « l’univers romanesque » de Salammbô que Gustave Flaubert s’est rendu en Tunisie. Dans Voyage à Carthage, il se livre à un travail de repérage des lieux et des paysages où se déroule la guerre atroce entre les Mercenaires et les Carthaginois. Mais Flaubert ne voyage pas uniquement en tant qu’artiste. Son œuvre révèle un intérêt ethnographique et traduit une fascination pour « la différence orientale ». Il prend une distance vis-à-vis des discours colonialistes de l’époque et se démarque d’un orientalisme stéréotypé. Antioccidental, écœuré par les valeurs bourgeoises de son époque, il se délecte de la confrontation d’une altérité radicale. Cette journée d’études invite à une réflexion sur l’image de la Tunisie et de l’Orient dans l’œuvre de Gustave Flaubert. Sans prétendre à l’exhaustivité, il sera question de :

- Le périple de Flaubert en Tunisie

- Flaubert et la perception ethnographique de la Tunisie

- La Tunisie et la différence de ses mœurs par rapport à l’Orient

- Flaubert et la question des races

- Flaubert et le colonialisme

- Flaubert, l’orientalisme et Edward Saïd

Bibliographie sélective

Les propositions de communication et une notice bio-bibliographique de l’auteur sont à envoyer avant le 15 août 2021 aux adresses suivantes : Mokhtar Farhat ( mogf2000@gmail.com ) et Hassen Bkhairia ( hasbkhairia@gmail.com ).

30 août 2021 : notifications aux participants.

20 octobre 2021 : tenue de la journée d’études à l’Institut Supérieur des Etudes Appliquées en Humanités de Gafsa.