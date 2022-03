Adresse : Université Paris Nanterre

Fictions du mariage. XIXe-XXIe siècles



Mercredi 13 avril 2022

Amphi Max Weber (bât. W)



9h30 – Accueil et mot d’introduction par Hélène Dubail (Université Paris Nanterre) et Amandine Lebarbier (Université Paris Nanterre)



10h – Conférence

« Idéal amoureux et réalité conjugale : réflexions sur un impensé du romantisme »par Alain Vaillant (Université Paris Nanterre)



Modération : Amandine Lebarbier (Université Paris Nanterre)



11h – Pause café



11h15-12h15 – Raison et sentiment

Modération : Aline Lebel (Université Paris Nanterre)



« Scènes illustrées de la vie conjugale : de Balzac à Daumier et retour » par Silvia Baroni (Université de Bologne)

« Kierkegaard et la fiction du mariage : valeurs esthétique et éthico-religieuse d’une catégorie existentielle » par Elodie Gontier (Université Paris-Sorbonne)

12h15 – Déjeuner



14h-15h00 – Une demande en mariage

Modération : Philippe Zard (Université Paris Nanterre)



« Colette, Claudine à Paris (1900) : De la première rencontre aux fiançailles : continuités et ruptures » par Audrey Hennart (INSPE Lille Hauts de France)

« La fiancée américaine dans les romans d’Anthony Trollope ou comment la jeune fille du Nouveau Monde vient troubler les stratégies matrimoniales de l’ère victorienne » par Elisabeth Viain (Université Paris-Sorbonne)

15h00 – Pause café



15h15-16h15 – Le mariage était presque parfait

Modération : Matthieu Letourneux (Université Paris Nanterre)



« Le paradigme du “mariage parfait” et ses reconfigurations dans le roman portugais contemporain » par Paula Almeida Mendes (Université de Porto)

« Casamento não é brincadeira» : Jeux d’enfants et parodies de mariage dans Les Malices de Petit Nez de Monteiro Lobato, inventeur de la littérature de jeunesse brésilienne » par Pauline Franchini (Université de Bourgogne)





Jeudi 14 avril 2022

Amphi Max Weber (bât. W)



9h30 – Accueil



10h00-11h00 – Scènes de la vie conjugale

Modération : Hélène Dubail (Université Paris Nanterre)



« Vie conjugale et médiocrité des sentiments dans l’œuvre de Némirovsky » par Teresa Lussone (Université de Bari Aldo Moro)

« Le mariage au quotidien dans la comédie matrimoniale et le mélodrame hollywoodien (1954-1965) : enfermement, évasion et retour à l’ordre » par Francesco Schiariti (Université Paris Saint-Denis)

11h00 – Pause café



11h15-12h15 – Madame porte la culotte

Modération : Karen Haddad (Université Paris Nanterre)



« Vertu, tendresse, volupté et devoir : le désir féminin à l’épreuve dans les romans conjugaux de Flaubert, Capuana et Machado » par Gabriela Lobosque (Université Paris-Sorbonne et Université de Bologne)

« “L’épouseur à toutes mains” : renouvellement du motif du mariage donjuanesque dans les réécritures littéraires et cinématographiques du mythe de Don Juan aux XXe et XXIe siècles » par Aurélia Gournay(Université Paris 3-Sorbonne Nouvelle)

12h15 – Déjeuner



14h-15h30 – Certains l’aiment chaud

Modération : Carole Boidin (Université Paris Nanterre)



« L’Indiscrète ou le mystère de la nuit de noces sur la scène du Théâtre du Gymnase (1880) » par Laurène Haslé (Université Paris Nanterre)

« Le devoir de plaisir conjugal : l’injonction au plaisir de l’épouse dans le roman du second XIXe siècle » par Lucie Nizard (Université Paris 3-Sorbonne Nouvelle)

« Mariage, adultère et sexualité : représentations du plaisir féminin dans les romans Madame Bovary de Gustave Flaubert, Effi Briest de Theodor Fontane et Anna Karenine de Léon Tolstoï et leurs adaptations cinématographiques récentes » par Anne-Claire Marpeau (ENS Lyon et Université de Colombie-Britannique, Vancouver)





Vendredi 15 avril 2022

Amphithéâtre Max Weber (bât. W) (Matin)

Salle des conférences (bâtiment de la formation continue) (Après-midi)



9h00 – Accueil



9h30 – Conférence

« La construction fantasmée de la conjugalité dans l’oeuvre de Jane Austen » par Catherine Lallemand (Université Paris Nanterre)



Modération : Hélène Dubail (Université Paris Nanterre)



10h30-11h30 – Madame de…

Modération : Fabrice Moulin (Université Paris Nanterre)



« Mariage et construction identitaire dans l’oeuvre romanesque de Djaïli Amadou Amal » par Fadil Abel Nsangou (Université de Dschang, Cameroun)

« Les fictions conjugales critiques et politiques de l’art contemporain » par Chloé Conant-Ouaked (Université de Limoges)

11h30 – Pause café



11h45-12h45 – Loin de la foule déchaînée

Modération : Clara Metzger (Université Paris Nanterre)



« Mariage impossible dans les romans de Claire de Duras (1777 – 1828) » par Julien Jeffredo (Université de Reims)

« “Was marriage impossible after all?” Reconfiguration de l’intrigue du mariage dans Maurice d’E.M. Forster » par Maxime Petit (Université Toulouse 2 Jean Jaurès & Université Toulouse 1-Capitole)

12h45 – Déjeuner



14h30-15h30 – Et si c’était vrai…

Modération : Amandine Lebarbier (Université Paris Nanterre)



« L’impossible distinction entre fiction et réalité : imaginaires romantiques et représentations du mariage dans l’émission de télé-réalité Mariés au premier regard » par Aziliz Kondracki (Centre Norbert Elias de Marseille, École des hautes études en sciences sociales (EHESS) et Centre national de la recherche scientifique (CNRS)

« Emma Bovary et le Docteur Pascal, mariés au premier regard » par Charles Coustille (Université Gustave Eiffel)

15h30-16h00 – Conclusion par Hélène Dubail (Université Paris Nanterre) et Amandine Lebarbier (Université Paris Nanterre)