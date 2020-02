Cergy

Fictions documentées n° 2 : les créatrices

CY Paris Cergy Université & Points communs

25 mars 2020, 9h30-17h30

Théâtre 95, salle Hannah Arendt, Allée des platanes à Cergy

Avec le soutien de la Maison des écrivains et de la littérature

et la participation des artistes de Points communs

La première session de ces rencontres a réuni, en mars 2019, des chercheurs et des écrivains pour interroger le geste contemporain de création à partir d’un travail de documentation.

Nous souhaitions interroger le passage par le document pour nourrir la fiction, aussi bien que le choix de la fiction pour donner forme aux données de terrain, en nous attachant aux protocoles explicites et à leur intégration dans les œuvres. Les protocoles, analysés dans les œuvres ou explicités par les artistes, se sont révélés à la fois propres aux auteurs, signant une manière singulière de faire œuvre à partir d’un bien commun, et comparables, attestant d’« un nouvel âge de l’enquête », selon le titre du dernier essai de Laurent Demanze (Corti, 2019).

Les distinctions méthodologiques de l’enquête d’investigation, de la compilation d’archives ou du recueil de témoignages s’y estompent au profit d’un matériau qui n’a pas pour tâche de clarifier le réel : il en suspend l’évidence au contraire, quitte à l’opacifier, le reconfigurer ou le poétiser. La dynamique de documentation, intégrée à l’œuvre et donnée à voir au lecteur ou au spectateur, s’écarte aujourd’hui clairement des enjeux de classement que l’on pouvait encore reconnaître dans l’enquête naturaliste. Elle semble toucher plutôt à un mouvement princeps du récit à la Ricoeur (Temps et Récit), qui ne cherche pas seulement dans le réel une impulsion initiale ou l’assurance d’une adhésion du lecteur/spectateur, mais part à la quête de « soi comme un autre » et l’expérimente sous une forme artistique (John Dewey, 1934).

Nous choisissons pour cette deuxième session de donner la parole aux créatrices. La "tension éthique" que Laurent Demanze identifie dans les enquêtes littéraires contemporaines concerne-t-elle également la question du genre ? Il ne s’agira pas d’essentialiser la question de l’identité de l’artiste, mais de prêter attention à la teneur des fictions documentées par des femmes. Comment les auteures, chorégraphes, comédiennes, metteuses en scène et performeuses donnent-elles à entendre dans leurs œuvres et leurs processus de création leur perception du réel ? Quelles questions leurs œuvres lancent-elles à la fois aux lecteurs/spectateurs et aux lectrices/spectatrices ?

La journée alternera entretiens d’artistes et communications de chercheuses.eurs. Elle est ouverte à tout public et prend place à la fois dans le cycle des « temps forts » de la scène Points Communs, dans le séminaire de l’axe « Création » du laboratoire Agora et dans le cycle des conférences et master class du Master de lettres, parcours Création littéraire de CY Paris Cergy Université.

Programme

Accueil à 9h30 Introduction par AM. Petitjean

9h45 – 10h15 Sylvie Brodziak (CY Cergy Paris Université) : à propos de Saison sèche de Phia Ménard

10h15 – 10h45 Mélanie Perrier (compagnie 2minimum) : « Quand j’ai vu mon ombre vaciller et la composition de "Nuage sonore" »

Discussion et pause

11h – 11h30 – Entretien avec Laure Limongi mené par V. Houdart-Merot et lecture

11h30-12h – Entretien avec Silvia Costa (Points communs) mené par A.-M. Petitjean

Discussion et pause

14h-14h30 Anne Schneider (UniCaen), « L’écriture chez Leïla Sebbar : du collectif des femmes aux personnages féminins dans la fiction »

14h30 – 15h Clara Zgola (EHESS), « Documenter la transformation urbaine, saisir l’actualité : les démarches littéraires de Joy Sorman et Juliette Kahane »

15h – 15h30 Violaine Houdart-Merot (CY Cergy Paris Université), « Emmanuelle Pireyre ou l’art drolatique de détourner les data pour transformer le regard sur le monde »

pause

16h-16h30 Cassie Bérard, UQAM (CA), « Éléments de mathématique littéraire : La valeur de l’inconnue » (en visio)

16h30-17h Entretien avec Marie-Geneviève Massé (Compagnie L’Éventail) mené par Chantal Lapeyre

Projection d’extraits et discussion Clôture à 17h30

Entrée libre

