France (en ligne)

Festival Poet.e.s.s.e.s. Qu'est-ce qu'une femme* poète ? Histoire, création, politique

Le festival Poet⋅e⋅s⋅s⋅e⋅s est le fruit d’échanges réguliers d’un collectif de 10 doctorant⋅es, de chercheur⋅euses et de poètes, depuis l’automne 2019. Ce qui nous a d’abord rassemblé.es est la conscience d’un manque flagrant dans la façon dont le paysage poétique français est défini par la recherche existante : le manque de femmes, de personnes racisé⋅es, de personnes queer.

Pour parler et faire parler de ce manque ensemble, nous avons décidé de nous adresser aux premier⋅es concernées : les poètes. Ielles sont plus d’une vingtaine à prendre la parole durant ce festival. Pour éviter de séparer théorie et pratique, poètes, acteur⋅rices du monde éditorial et critiques, nous avons décidé d’articuler un colloque universitaire, des soirées de lectures et performance, des conférences de poètes, et des ateliers pratiques (d’écriture, de traduction, de fanzines). Pour créer du commun.

Ce commun est certes amoindri par la distance imposée par la situation sanitaire. Mais nous avons décidé de faire vivre l’événement coûte que coûte, quitte à nous rencontrer en chair et en os quand l’époque sera plus propice, et que cela soit prétexte à d’autres événements encore.

PROGRAMME

Résidence poétique (3, 4 et 5 mai 2021) à Un lieu pour respirer (Les Lilas), au cours de laquelle auront lieu ateliers d'écriture, de traduction, de création de fanzine, une performance et une lecture publique ouverte.​

Le colloque universitaire se déroulera en ligne (10,11 et12 mai 2021) et s'integrera dans une programmation culturelle plus large qui réunira poètes, traducteur.rice.s, éditeur.rice.s, libraires et chercheur.euse.s autour de tables rondes et de lectures. Il est à suivre en direct sur la chaîne Youtube de l'événement : "Festival - qu'est-ce qu'une femme poète ?", ou en différé sur le site du festival : http://poetesses.hypotheses.org/

Soirées (10,11 et 12 mai 2021) : Les trois journées du colloque seront suivies de soirées de lectures et de performances, à suivre en direct sur la chaîne Youtube du festival, puis temporairement sur le site. La soirée de clôture sera rediffusée en direct depuis la Maison de la poésie.

Plus d'informations sur le site dédié à l'événement (http://poetesses.hypotheses.org/) dans lequel vous y trouvez le programme complet.

Le festival est ouvert à tout public.