Colloque : "Femme et folie sous l’Ancien Régime" (en ligne)

Colloque : "Femme et folie sous l’Ancien Régime"

SIEFAR

Comité d’organisation :

Marianne Closson (Université d’Artois/SIEFAR)

Nathalie Grande (Université de Nantes/SIEFAR)

Claudine Nédelec (Université d’Artois/SIEFAR)

Ghislain Tranié (Centre Roland Mousnier/SIEFAR)

PROGRAMME

Jeudi 25 mars

9h15 : ouverture du colloque par les organisatrices et organisateur.

Matin 9h45-12h30 : Les folles de Dieu

Présidence : Marianne Closson (modératrice Chat en ligne Nathalie Grande)

9h45 Éléna Guillemard

Le cloître déstabilisé : la Réforme et la folie des religieuses

10h15 Bénédicte de Maumigny-Garban

Mystique féminine et folie au XVIIe siècle : Jeanne Guyon et Louise du Néant, entre condamnation et relégation

Pause 10h45

11h15 Ghislain Tranié

Du trouble à l'exaltation : formes admises et usages intempestifs de la folie dans les couvents féminins, XVIIe-XVIIIe siècle

11h45 Eva Yampolsky

Les femmes en convulsion au XVIIIe siècle, entre miracle et folie, ou la polémique médico-religieuse autour des Convulsionnaires de Saint-Médard

Après-midi 14h-17h00 : Les folles en littérature/de littérature

Présidence : Ghislain Tranié (modératrice Chat en ligne : Marianne Closson)

14h Claudine Nédelec

Les « folles » d’amour et de lettres chez Desmarets (Les Visionnaires), Saint-Évremond (La Comédie des Académistes) et Molière (Les Femmes savantes)

14h30 Nathalie Grande

Madeleine de Scudéry au péril de la folie : comment un argument poétique devient une critique misogyne (Molière, Boileau, Subligny)

15h Stéphanie Genand

Les Folles de Germaine de Staël (1786) : repenser la folie féminine

Pause 15h30

16h Laurence Sieuzac

La sarabande des folles. Variations autour de La Folle de Paris (1788) de Jean-Baptiste Nougaret

16h30 Theresa Varney Kennedy

La folie sur scène : l’« angoisse de l’auctorialité » chez les femmes dramaturges

Vendredi 26 mars

Vendredi 9h00-12h30 : La chasse aux folles

Présidence : Claudine Nédelec (modérateur Chat en ligne : Ghislain Tranié)

9h00 Astrée Ruciak

De « povres vieilles folles » : les procédés de disculpation et leurs limites dans la caractérisation des sorcières chez Grévin traducteur de J. Wier

9h30 Élisabeth Lacombe

Rose ou la fabrique de la folie dans La Soltane de Gabriel Bounin (1561) : entre fureur, mélancolie et sorcellerie

10h Sacha Grangean

Folies utérines : quand la matrice fait sa révolution

Pause 10h30

11h Sarah Dumortier

Victimes ou folles ? Les violences sexuelles au prisme du regard de la folie (France, XVIIe-XVIIIe siècle)

11h30 Marianne Closson

La Nymphomanie (1771) du Dr Bienville : le désir féminin comme pathologie

13h30-14h30 AG de la Siéfar, ouverte à toutes et tous (seul-e-s les membres à jour de leur cotisation 2020 peuvent prendre part aux votes)

Vendredi 14h30-17h30 : De la satire à la répression

Présidence : Nathalie Grande (modératrice Chat en ligne : Claudine Nédelec)

14h30 Bernd Renner

Des conditions courroux et grandes maulvaistiez des femmes » : la satire du féminin dans le corpus de la Nef des fols

15h Aurélie Bonnefoy-Lucheri

De la folie des passions aux raisons de la folie dans les Historiettes de Tallemant des Réaux

15h30 Judith Le Blanc

Les folles de l’opéra sous l’Ancien Régime

Pause 16h

16h30 Marjorie Charbonneau

Marie-Antoinette en furie, la dernière folle de l’Ancien Régime

17h Amirpasha Tavakkoli

De la folie féminine lors de la Révolution française : l’étrange cas de Théroigne de Méricourt