Université de Gand (Belgique)

Féminisme(s) dans les médias : popularisation et transformations culturelles

Université de Gand, Belgique

14 – 15 septembre 2023

En partenariat avec l’université d’Anvers (Belgique), l’université de Göteborg (Suède), l’université de Louvain (Belgique) et la Vrije Universiteit Brussels (VUB) (Belgique)

L’histoire du féminisme et le féminisme à travers la littérature sont souvent étudiés séparément, alors que ces deux domaines sont fortement liées. Afin de mieux étudier leurs points communs et leurs intersections, ce colloque international propose d’aborder le thème du féminisme à travers le prisme médiatique. Plus spécifiquement, nous proposons d’aborder les modes de popularisation (nationaux, internationaux, transnationaux) auxquels les militant(e)s des droits des femmes (journalistes, rédacteurs en chef, écrivains) ont eu recours du début du dix-neuvième jusqu’à la fin du vingtième siècle. Le but de ce colloque est d’engager une discussion sur l’évolution et surtout les transformations culturelles et idéologiques du féminisme au-delà des frontières géographiques et linguistiques.

Ce colloque est organisé grâce à un projet financé par le fonds de la recherche scientifique flamande (FWO) affilié à l’université de Gand (Belgique). Cet appel à contributions concerne toute question et tout thème liés au sujet principal, mais nous nous intéresserons plus particulièrement aux perspectives transnationales et transculturelles, aux approches multilingues et globales, sur le thème du féminisme. Pour des questions pratiques, la langue de travail du colloque sera l’anglais.

Les sujets peuvent inclure mais ne se limitent pas aux exemples suivants :

Pionniers/pionnières du féminisme en journalisme ou littérature

Périodiques féministes : développement et échanges

Congrès internationaux du droit des femmes

Étude de la propagande féministe/anti-féministe

Campagnes politiques : féminisme politique, féminisme « différent », ou interprétations différentes du féminisme

Campagnes promotionnelles/publicité sur le thème du féminisme

Féminisme et trans-impérialisme : Inde, colonies d’Afrique

Expositions féministes

Le féminisme et l’industrie du film

Popularisation du féminisme

Approches théoriques en lien avec les médias

À cette occasion, nous aurons l’honneur de recevoir Professor Catherine Clay (Université de Nottingham Trent) et Professor Lucy Delap (Université de Cambridge), spécialisées respectivement en études de périodiques féministes et en histoire du féminisme.

Ce colloque se tiendra à Gand, en présentiel. Les coûts de voyage et d’hébergement seront à la charge des participants. Des frais d’inscription (modiques) seront probablement demandés.

Veuillez envoyer une proposition de contribution de max. 250 mots (références non incluses) pour des communications de 15 à 20 minutes et un CV (pas plus de 2 pages) au Dr. Eloïse Forestier (eloise.forestier@ugent.be) avant le 15 novembre 2022. Les propositions pour un panel de trois ou quatre personnes sont également acceptées. Veuillez inclure une brève justification pour la composition du panel, un extrait et un CV pour chaque participant.