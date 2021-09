Esthétiques Jazz #8 : Les Afriques du Jazz

VENDREDI 17 SEPTEMBRE 2021

9 h 30 — Accueil et allocution d’ouverture avec Kira Kitsopanidou, Directrice de l’UFR Arts & Médias, Marc Le Glatin, Directeur du TCi et Pauline Schnapper, Présidente de la Commission Recherche Introduction : Sylvie Chalaye et Pierre Letessier

10 h — L’Afrique fantasmée du jazz : une utopie Présidence de séance : Pierre Longuenesse - L’Afrique fantasmée des cabarets américains par Jean-François Pitet - Les Afriques de Coltrane de Christian Béthune - Le jazz, forme de métissage africain américain : Les Blackbirds par Nathalie Coutelet

Interlude musical avec Raphaël Imbert au saxo

11 h 45 — Table de visionnage L’invention humoristique (... et raciste) de l’Afrique dans Congo jazz avec Sylvie Chalaye, Jean-François Pitet et Pierre Letessier

13 h — DÉJEUNER

14 h 30 — L’Afrique, terre mystique du jazz Présidence de séance : Emmanuel Parent - Africa Brass par Raphaël Imbert - Le rôle de l’ethio-jazz dans le film Broken Flowers de Jim Jarmusch (2005) par Blodwenn Mauffret - In search of improvisation : les Afriques de la recherche théâtrale pendant les années 1960- 1970 par Rosaria Ruffini

Interlude musicale avec Damien Barcelona en préfiguration de Tropique de la Violence

16 h 00 - Table de visionnage L’aventure jazz des Maravillas de Mali : Projection du lm Africa Mia de Richard Minier et Edouard Salier. Suivie d’une rencontre avec Pascal Blanchard et Richard Minier

SOIRÉE

20 h — Tropique de la violence de Nathacha Appanah, mise en scène d’Alexandre Zeff Théâtre de la Cité internationale

SAMEDI 18 SEPTEMBRE 2021

9 h 30 —Identité afro-diasporique : jazz en Afrique Présidence de séance : Apollinaire Anakesa - Le jazz dans le théâtre populaire d’Afrique de l’Ouest par Aurélien Freitas - Cœur tambour de Scholastique Mukasonga : l’identité diasporique du jazz par Marion Coste - Jazz, théâtre et Indépendances en Afrique : Congo-jazz-band de Mohamed Kacimi par Axel Artheron

11 h — Conférence musicale avec Pierre Sauvanet : Une histoire jazz en Afrique du Nord (retour d’expérience)

11 h 45 — Table de dissection animée par Pénélope Dechaufour : Théâtre d’Afrique et esthétique jazz avec Alexandre Ze (Tropique de la violence), Mohamed Kacimi (Congo-jazz band), Gabriel Garran (Le bal de Ndinga).

13 h — DÉJEUNER

14 h 30 - Hommage à Manu Dibango : Afrique – Europe – Amériques : une vie comme un pont de lianes tressées Présidence de séance : Amos Fergombé

Concerts, lectures, impromptus, lms, archives, témoignages... avec Michel et James Dibango, Claire Dubois, Chantal Loial, Brice Ahounou, Ray Léma, Gaston Kelman, Blaise Ndjehoya, Achille Mbembé, Romuald Fonkoua, Kidi Bebey, Huguette Malamba...

17 h 30 —Réception de clôture au Café du théâtre

SOIRÉE

19 h —Tropique de la violence de Nathacha Appanah, mise en scène d’Alexandre Zeff Théâtre de la Cité internationale