Adresse : La Scala Paris

La collaboration de l’Académie populaire du théâtre et des arts du récit (APTAR) avec l’équipe ECHO de THALIM, lancée le 25 septembre 21, se poursuit samedi 18 décembre 21 par un « déjeuner d’écoute » au restaurant de la Scala Paris, 13 boulevard de Strasbourg, 75010 Paris.



Une séance d’écoute collective, de 11h à 12h30, d’entrée libre, y sera suivie d’un déjeuner (inscription en option). Les membres d’ECHO engagés dans l’élaboration du nouveau parcours « Exercices d’écoute et mémoires orales » et les membres de l’APTAR partenaires bénévoles de cette recherche uniront leurs talents dans un contexte convivial, pour faire connaître, comprendre et partager le nouveau chantier d’exploitation, notamment pédagogique, des archives sonores audibles sur le site Entendre le théâtre (dans la rubrique « Classes » de la BnF), complétées par les témoignages oraux recueillis dans le cadre de l’enquête organisée pour ECHO par Hélène Bouvier : « Des spectateurs se souviennent ».



Co-organisation et animation : Marie-Madeleine Mervant-Roux pour ECHO et Françoise Gomez pour l’APTAR.



Avec la participation de Jean-Pierre Léonardini.



Réservation ferme par mail avant le 1er décembre 21 à l’adresse frgomez@nordnet.fr, objet : « Atelier d’écoute du 18 décembre ».



Mentionnez dans votre inscription si vous souhaitez rester au déjeuner (réglable sur place, dans les conditions usuelles du restaurant).



Pour en savoir plus :



Sur le site Entendre le théâtre :

http://classes.bnf.fr/echo/index.php



Sur le projet ECHO :

https://lejournal.cnrs.fr/articles/vers-une-histoire-acoustique-et-phonique-du-theatre



Sur l’APTAR, sur le site créé par l’association :

https://www.theatre-a-la-maison.com/



Sur la collaboration ECHO-APTAR :

https://www.theatre-a-la-maison.com/page-vierge