En visioconférence

Journée d'étude

"Enseigner le latin et le grec comme des langues vivantes?"

Samedi 3 avril 2021 (9h15-16h)

Le séminaire de recherche pédagogique dédié aux langues anciennes (latin et grec) des équipes HALMA et STL revient pour la quatrième année. Son sujet (la question du rapport entre l’enseignement des langues anciennes et celui des langues « vivantes ») est étroitement lié au recours aux pédagogies actives dans l’enseignement des langues anciennes qui est mené au sein du département des langues et cultures antiques de la Faculté des Humanités de l’Université de Lille. Le séminaire est l’occasion d’analyser et de discuter de telles pratiques et de profiter aussi de l’expérience de collègues chevronnés en la matière. Il est ouvert à toutes les personnes intéressées par le sujet.

Programme de la journée :

9h15-9h30 : accueil et introduction

9h30-10h15 : Theodosios Polychronis (Université Aix-Marseille/TDMAM, UMR 7297), « Enseigner le grec ancien en tant que langue étrangère avec les méthodes actives : défis et perspectives »

10h15-11h30 : Irene Regini (Satura Lanx), « Callida simplicitas : comment enseigner le latin en ligne aux grands débutants? »

11h30-12h15 : questions et discussion

Pause

13h30-14h45 : Roberto Carfagni (Schola Latina), « Quomodo linguae omnes, latina non excepta, usu et ratione disci possint »

14h45-15h : questions et discussion

15h-16h : table ronde et retours d’expériences avec Fanny Eouzan (Lycée Faidherbe, Lille), Séverine Clément-Tarantino (Université de Lille/Halma), Daria Francobandiera (Université de Lille/STL), Florence Klein (Université de Lille/Halma), Peggy Lecaudé (Université de Lille/STL).

Organisation et contact:

Séverine Clément-Tarantino (Halma, UMR 8164): severine.tarantino@univ-lille.fr

Peggy Lecaudé (STL, UMR 8163): peggy.lecaude@univ-lille.fr

Lien Zoom pour assister à la journée d'étude:

https://univ-lille-fr.zoom.us/j/96318170053.