Adresse : Université de Lausanne

Enseigner : les Modernités Médiévales en classe



Vendredi 8 avril 2022



Château de Dorigny, salle 106





09h00: Introduction



09h15: Francesca Roversi Monaco (Université de Bologne), Moyen Âge, histoire médiévale et médiévalisme(s): sources et méthodologies



09h45: Filippo Fonio (Université Grenoble-Alpes), Enseigner la littérature médiévale à travers le médiévalisme : enjeux théoriques et pratiques



10h15: Pause



10h45: Rory Critten (Université de Lausanne), Female Impersonation Across Time : Modern Drag and the Medieval Woman’s Song



11h15: Barbara Wahlen (Université de Lausanne), Lire à rebours



12h00: Repas



13h30: Discussion animée par les étudiant.e.s

(Image de Cocoparisienne, Pixabay)