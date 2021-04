En ligne

Élèves et maîtresses : permanences et ruptures dans l’apprentissage des artistes femmes (1849-1924)

Colloque en ligne (sur Zoom)

Jeudi 6 et vendredi 7 mai 2021

Centre François-Georges Pariset EA 538 (Université Bordeaux Montaigne)

Musée Roybet Fould (Courbevoie)

en partenariat avec le musée national Jean-Jacques Henner et le musée Rodin (Paris).

Ce colloque a lieu en ligne (sur Zoom). Inscription gratuite et obligatoire via le lien suivant :

PRÉSENTATION

Dans le cadre de l’exposition « Juana Romani (1867-1923), modèle et peintre. Un rêve d’absolu » (5 mai - 19 septembre 2021), le musée Roybet Fould, en partenariat avec le musée national Jean-Jacques Henner, le musée Rodin et le centre F.-G. Pariset EA 538 (Université Bordeaux Montaigne), a souhaité approfondir la réflexion sur la formation des artistes femmes au XIXe siècle.

L’accès à l’École des beaux-arts, institution publique garante d’une forme de professionnalisme, n’étant possible qu’à la fin du XIXe siècle, la question de l’apprentissage demeure centrale pour les femmes. De la pratique artistique à la constitution d’un réseau, en passant par la connaissance acquise dans les musées ou les livres, il s’agit de s’intéresser à toutes les modalités de transmission ayant contribué à leur formation. Si les figures masculines ne peuvent être écartées de cette histoire, nous questionnerons plus particulièrement le rôle de référente et de pédagogue de certaines artistes.

Comité scientifique et d’organisation :

Marion Lagrange, maîtresse de conférences, Université Bordeaux Montaigne

Adriana Sotropa, maîtresse de conférences, Université Bordeaux Montaigne

Amélie Simier, conservateur général du patrimoine, directrice du musée Rodin

Véronique Mattiussi, chef du service de la Recherche au musée Rodin

Franck Joubin, documentaliste chargé des colloques au musée Rodin

Marie-Cécile Forest, conservatrice générale du patrimoine, directrice des musées nationaux Gustave Moreau et Jean-Jacques Henner

Maeva Abillard, conservateur du musée national Jean-Jacques Henner

Emmanuelle Trief-Touchard, directrice du musée Roybet Fould de Courbevoie

PROGRAMME

Jeudi 6 mai 2021

13h30 : Accueil des participants

13h45 : Ouverture du colloque par Marie-Cécile Forest et Maeva Abillard (musée Henner), Amélie Simier (musée Rodin) et Emmanuelle Trief-Touchard (musée Roybet Fould)

14h00 : Introduction par Marion Lagrange et Adriana Sotropa (Université Bordeaux Montaigne)

Les élèves, questions d’apprentissage

Présidente de séance : Séverine Sofio (CNRS)

14h20

Mathilde Leduc, conservatrice au musée royal de l’Afrique centrale, Tervuren, Belgique

Miss Dolly et Monsieur Henner. Apprentissage, influence et mixité sociale des élèves de l’atelier des Dames sous le prisme des réseaux européens des années 1880

14h40

Fériel Dridi, doctorante en histoire de l’art - Université de Tours

Une vocation au prisme de l'apprentissage. Formation de Juliette Roche à l'académie Ranson (1911-1913)

15h00 : Discussion

Vendredi 7 mai 2021

9h30 : Accueil des participants

9h40 : Ouverture par Amélie Simier (musée Rodin)

Modèles d’enseignantes, modèles d’enseignement

Présidente de séance : Adriana Sotropa et Marion Lagrange (Université Bordeaux Montaigne)

9h50

Michaël Vottero, conservateur régional adjoint des monuments historiques - DRAC Bourgogne-Franche-Comté

L'université des arts de Madeleine Lemaire, un lieu d'apprentissage pour les femmes au cœur du Paris 1900

10h10

Magdalena Illán Martín, professeure d’histoire de l’art - Université de Séville

Amélie Beaury-Saurel (1848-1924) : maîtresse et “férule bienveillante” à l’académie Julian

10h30 : Pause

10h50

Eva Belgherbi, doctorante en histoire de l’art - École du Louvre et Université de Poitiers

Autour de quelques sculptrices enseignantes à Paris à la fin du XIXe siècle

11h10

Camille Belvèze, doctorante en histoire de l’art - Université Paris 1 - élève conservatrice du patrimoine - Institut national du patrimoine et Institut national des études territoriales

Professeures « spinsters ». Deux professeures d'art anglaises à la fin de la période victorienne : Constance Mary Pott (1862-1957) et Laura Sylvia Gosse (1881-1968)

11h30 : Discussion

12h00 : Pause déjeuner

14h00 : Accueil des participants

La femme artiste comme exemple

Présidente de séance : Marion Lagrange et Adriana Sotropa (Université Bordeaux Montaigne)

14h20

Camille Lesbros, diplômée de l’École du Louvre

Gabrielle Debillemont-Chardon (1860-1957). Grande maîtresse en miniature

14h40

Léa Jauregui, doctorante en histoire de l’art - École du Louvre et Université Libre de Bruxelles

La Rose, le ciseau et le maillet. Sarah Bernhardt ou la mise en scène d’une sculptrice

15h00

Anna Maria Panzera, chercheuse indépendante

Camille Claudel in Italy. The Reception of her Art in the Context of the Female Training and of the Artistic Magisterum

15h20 : Discussion

16h00 : Fin de la seconde journée