La Bibliothèque publique d’information inaugure son festival de littérature contemporaine Effractions.

17 février - 1er mars

Le festival met en lumière les auteurs qui font l’actualité littéraire et dont les œuvres donnent matière à penser le lien entre littérature et réel. Ancrés dans le présent, brouillant les genres et les étiquettes, les invité.e.s d’Effractions explorent la porosité de la frontière entre réalité et fictions du temps présent.

Ce festival s’adresse à tous les lecteurs. Il met en avant une littérature qui confronte et interpelle, au sein d’une bibliothèque tournée vers l’actualité, sensible aux questions de société et aux débats de notre temps.

Voir la présentation du Festival et toute la programmation…

Feuilleter le programme 2020 ou le téléchargez (Pdf)…

Voir le site du Festival…