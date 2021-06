Collège de l'Espagne, Cité Universitaire, 7e Bd Jourdan, 75014, Paris

Édouard Louis: écrire la violence

Le Comité des Résidents du Collège de l'Espagne, Cité Internationale de Paris, organise un colloque autour de la démarche littéraire et politique d'Édouard Louis. L'écrivain conçoit la litterature à la fois comme une manière de cartographier le monde et ses violences, et à la fois comme un outil pour transformer la réalité.

De livre en livre, depuis En finir avec Eddy Bellegueule jusqu’à Combats et métamorphoses d’une femme, il nous confronte et nous interroge sur le présent dans lequel nous vivons.

Jusqu’à quel point la violence résonne-t-elle dans la vie intime des individus ? Comment réussir à penser ensemble les différentes formes de violence, la violence de classe, la domination masculine et sexuelle, etc ? Quel rôle peut jouer la littérature dans la transformation du monde et comment renouveler sa puissance déstabilisatrice ?

Nous vous invitons à venir poser ces questions ensemble à travers le regard d’auteurs et d’autrices proches de l’univers d’Edouard Louis.

Programme animé par la journaliste littéraire Sophie Benard.

Programme

17H00-17H15

Introduction et bienvenue

17H15-19H30

Colloque avec

Abdellah Taïa

Elizabeth Duval

Caroline Dawson

Gisèle Sapiro

Geoffroy de Lagasnerie

19H45-20H15h

Dialogue final avec

Édouard Louis

Samedi 19 Juin 2021, à 16h45