Il est possible d’envisager, si ce n’est une contre-histoire de la littérature, à tout le moins une histoire seconde, qui en quelque sorte redouble l’histoire littéraire et donne à voir son objet sous l’aspect des pratiques : cette histoire est celle de l’oralisation de la littérature, dont on constate qu’elle est en train de s’écrire, de manière encore parcellaire et non-systématique.

C’est un angle particulier qu’entend adopter cette journée, à la fois plus resserré et plus ouvert : plus resserré, car il s’agit d’envisager l’oralisation non de tout genre d’écrit, mais de la poésie, et de l’envisager précisément dans son passage à l’écriture, sous le double aspect de la transcription et de la représentation ; plus ouvert, car il s’agit de s’intéresser à l’écriture de l’oralisation dans différents régimes de discours.

On abordera ainsi le récit ethnographique et le récit historique, mais aussi l’écriture de création, fiction romanesque et poésie. Antérieurement et parallèlement à l’enregistrement de poésie, se poursuit ainsi un archivage écrit et une interprétation des pratiques.

Programme

Questions de transcription

9h30 Miriam Ould Aroussi (Université de Paris Cité, LARCA) : « "Pratical poetics" ? David Antin, Dennis Tedlock et les enjeux du projet ethnopoétique ».

10h00 Eléonore Devevey (Université de Genève) : « Dans l’atelier de l’ethnographe. Scènes d’écoute, pratiques d’enregistrement et méthodes de traduction chez Pierre Clastres ».

Écrire la performance

11H00 Gaëlle Théval (MARGE) : « Sur le vif : à propos du Vocaluscrit de Patrick Beurard-Valdoye ».

11h30 Léo Dekowski (CY, Héritages) : « Cécile Mainardi, l’ekphrasis de performances comme matière d’un autoportrait anamorphique ».

Histoires de l’oralisation

14h00 Yumeko Okamoto (Université de Tokyo) : « En lisant devant le public. La performance poétique au Chat Noir ».

14h30 Céline Pardo (Cellf) : « Les récits de lectures littéraires en public sous l’Occupation et à la Libération ».

Scènes d’oralisation dans la fiction

15h00 Cyril Vettorato (Université de Paris Cité, CERILAC) : « Déperformer la voix : les scènes d’oralisation poétique dans l’œuvre de Paul Beatty ».

15h30 Jean-François Puff (CY, Héritages) : « Lectures d’auteurs ratés : Edouard Saxberger (Schnitzler) et Mario Samigli (Svevo) en miroir ».

16h30 : Lecture/performance : Cyrille Martinez, Le Poète insupportable et autres anecdotes.