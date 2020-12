Écrire l'esclavage dans la littérature pour la jeunesse,

Textes réunis et présentés par

Christiane Connan-Pintado, Sylvie Lalagüe-Dulac et Gersende Plissonneau

Presses Universitaires de Bordeaux, coll. "Modernités n° 45", 2020.

EAN13 : 9791030006117.

Depuis la promulgation de la loi Taubira en 2001, qui institue l’esclavage comme crime contre l’humanité et prescrit son enseignement dans les classes, les fictions historiques pour la jeunesse abordant cette période se sont multipliées. Plusieurs d’entre elles ont pris place sur les listes de référence du Ministère de l’éducation nationale et peuvent servir de support à l’enseignement de cette page d’histoire à travers trois disciplines : l’histoire, la littérature et l’éducation civique. À partir d’un corpus d’ouvrages publiés en France, dont certains en traduction, il s’agit d’interroger le genre de la fiction historique, ses atouts et ses limites dans un domaine régi par une tension permanente entre le docere et le placere. Il convient en effet de soupeser le couple disparate formé par la fabulation et l’archive car il pourra, selon le cas, incliner l’ouvrage vers la vocation documentaire ou vers une fictionnalisation débridée.

Afin d’envisager les différentes propositions de l’édition pour la jeunesse autour de la question vive de l’esclavage, l’ouvrage trace un parcours en trois étapes. La première opère un retour sur les origines de cette production et se penche, d’une part, sur la réception française des authentiques récits d’esclaves et du premier roman abolitionniste, La Case de l’Oncle Tom, d’autre part, sur le détournement d’une œuvre littéraire, quand un écrivain en vient à l’adapter pour la jeunesse. L’étape suivante s’attache au statut des personnages d’esclaves mis en exergue dans les ouvrages du corpus, des personnages privés d’histoire, dont l’identité et les origines ont été niées et auxquels la littérature tente de redonner vie. Enfin, sont explorées, en dernière partie, les voies génériques empruntées par les auteurs pour la jeunesse : d’abord le roman, genre dominant, qui tient la balance entre fiction et histoire de manière contrastée ; puis les genres graphiques, bande dessinée et album, qui diffusent une représentation iconotextuelle de l’esclavage.

Nourri par l’histoire et agrémenté par la fiction, ce parcours d’œuvres adressées à la jeunesse pour aborder la question de l’esclavage, se propose d’approfondir des enjeux et une poétique propres à retenir aussi bien l’attention des littéraires que celle des historiens.

Ouvrage publié avec le soutien des équipes TELEM (EA 4195, Université Bordeaux-Montaigne), E3D (Université de Bordeaux) et de l’INSPE de l’académie de Bordeaux.

SOMMAIRE

Christiane Connan-Pintado, Sylvie Lalaguë-Dulac et Gersende Plissonneau

Avant-propos

L’ESCLAVAGE DANS L’ÉDITION POUR LA JEUNESSE :

ENJEUX ET SPÉCIFICITÉS

Éric Mesnard

Les récits autobiographiques : une source pour écrire et transmettre l’histoire des esclaves

Aldo Gennaï

Réception de La Case de l’Oncle Tom dans l’édition française

Pauline Franchini et Merveilles Leoncia Mouloungui

Écrire l’esclavage pour les adultes et pour les jeunes : Maryse Condé et les enjeux d’une mixité éditoriale

VIES ESCLAVES

Christiane Connan-Pintado et Sylvie Lalaguë-Dulac

À la recherche d’Edmond Albius, esclave réunionnais, « fantôme » de l’histoire

Marion Mas

Qui suis-je ? La question de l’identité de l’esclave : le nom, la langue, la filiation

Christiane Connan-Pintado

Naître esclave et/ou métis ? La naissance dans les fictions historiques sur l’esclavage

FICTIONNALISATION DE L’ESCLAVAGE :

L’ÉVENTAIL DES APPROCHES GÉNÉRIQUES

Christiane Connan-Pintado, Sylvie Lalaguë-Dulac, Gersende Plissonneau

Du documentaire fictionnalisé aux littératures de l’imaginaire, des choix génériques contrastés

Nicolas Rouvière

L’esclavage et la traite dans la BD historique pour la jeunesse (1945-2020)

Gersende Plissonneau

Écrire l’esclavage pour la jeunesse : de quelques albums iconotextuels

Gersende Plissonneau

Conclusion.