Plidam, Inalco, Paris (via Zoom)

Échantillons représentatifs et discours didactiques : l’enseignement-apprentissage des littératures étrangères

Dates : vendredi 12 mars 2021 - 08:45 - 18:30

Lieu : en ligne

Organisé par : Michel Liu



Programme



8h45 Accueil



9h00 Allocutions

Frosa Pejoska-Bouchereau : Directrice de l’école doctorale, Professeur des universités, Inalco

Isabelle Rabut : Ancienne présidente de la 15e section du CNU, Professeur des universités, Inalco





Séance 1 9h15–10h45

Présidente de la séance : Madalina Vartejanu-Joubert



9h15

Alain Ausoni, Maître d’enseignement et de recherche, Université de Lausanne

Plurilinguisme de la littérature et enseignement du FLE



9h30

Anne Godard, MCF, Université Sorbonne Nouvelle

Langue et littérature comme étrangères – corpus et postures didactiques en FLE



9h45

Marcel Courthiade, MCF (HDR), rromani, Inalco

Rôle de la littérature (orature comprise) dans l'enseignement-apprentissage du rromani - et au-delà



10h00

Donatienne Woerly, PRAG, Université Sorbonne nouvelle

“Honneur et respect sur sa tête, [foutre!]”: la variation linguistique et sa censure dans les extraits littéraires pour le FLE



10h15 Discussion



10h45 Pause





Séance 2 10h55–12h25

Présidente de la séance : Anne Godard



10h55

Liliane Hodieb, Docteure, Inalco

La littérature, une métadonnée dans l’enseignement-apprentissage des langues : le cas du Cameroun



11h10

Françoise Le Lièvre, MCF, Université de Galatasaray

Les modalités dans les textes argumentatifs d'étudiants turcophones de FLE en Turquie : corpus littérature et productions écrites dans une classe de littérature française



11h25

Marielle Anselmo, PRAG, FLE, Inalco

Des usages de la littérature en classe d’UPE2A : fonctions, enjeux et défis



11h40

Ildikó Lőrinszky, Lectrice (HDR), hongrois, Inalco

Accents, rythmes et sonorités : du bon usage de la poésie dans l'apprentissage du hongrois



11h55 Discussion



12h25 Pause déjeuner





Séance 3 13h30–15h00

Président de la séance : Pascal Bacuez



13h30

Amel Guellati, PRAG, Université du Havre

Le cas de l’arabe : L’enseignement de la littérature comme moyen de désenclaver la langue de son prisme religieux. Publics et pratiques



13h45

Madalina Vartejanu-Joubert, MCF, hébreu, Inalco

Littérature juive, littérature hébraïque, littérature classique : objets distincts-objets croisés



14h00

Shahzaman Haque, MCF, ourdou, Inalco

Rôle de la littérature dans l’apprentissage de l’ourdou comme langue étrangère en France



14h15

Michel Liu, PRAG, chinois, Inalco

Enseigner la littérature moderne chinoise: le cas de Yu Hua



14h30 Discussion



15h00 Pause





Séance 4 15h10–16h40

Présidente de la séance : Marielle Anselmo



15h10

Louise Ouvrard, MCF (HDR), malgache, Inalco

Le texte littéraire dans un cours d’enseignement en ligne. Quelle place pour quels objectifs d’apprentissage ?



15h25

Rémy Porquier, Professeur honoraire, Université Paris-Nanterre

Des langues dans la littérature



15h40

Paulina Sperkova, Chargée de cours, slovaque, Inalco

La littérature slovaque en classe de langue ou comment enseigner la littérature d’un pays qui n’existe pas



15h55

George Alao, MCF (HDR), yorùbá, Inalco

Enseignement-apprentissage de la littérature yorùbá : analyse de textes poétiques et romanesques représentatifs



16h10 Discussion



16h40 Pause





Séance 5 16h50–18h20

Présidente de la séance : Ildikó Lőrinszky



16h50

Pascal Bacuez, MCF, swahili, Inalco

Eloge du stéréotype dans la littérature swahilie



17h05

Typhaine Manzato, Doctorante, Université de Bordeaux

L’utilisation de textes littéraires relevant du « style oralisé » en classe : quelles utilisations possibles pour quels objectifs d’apprentissage ?



17h20

Marie-Françoise Bourvon, MCF, Université Rennes 2- CIREFE

Les récits d’apprentissage d’auteur·e·s non natif·ve·s comme répertoire des étapes de l’apprentissage du FLE



17h35

Marie-Françoise Berthu-Courtivron, MCF, Université Rennes 2- CIREFE

Les textes littéraires comme stimulateurs d’apprentissage : la médiation des livres



17h50 Discussion



18h20 Conclusion



INSCRIPTION + RESUMES + ARGUMENTAIRE

http://www.inalco.fr/evenement/echantillons-representatifs-discours-didactiques-enseignement-apprentissage-litteratures