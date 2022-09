Ressentiment. Périls et espoirs démocratiques (55e Rencontres internationales de Genève)

Dans le cadre de la 55e session des Rencontres internationales de Genève, sur le thème "Ressentiment - Périls et espoirs démocratiques"

Comment la démocratie peut-elle combattre et déconstruire les idéologies du ressentiment qui la menacent toujours plus ? Les RIG organisent quatre soirées de conférences et de débats pour penser le monde à venir et sa nécessaire transformation.

Ayant été bien souvent un point d’agrégation sociale et politique dans l’avènement des sociétés autoritaires ou totalitaires, les idéologies du ressentiment, volontiers fabulatrices et conspirationnistes, connaissent un regain d’actualité dans les sociétés démocratiques contemporaines ou dans les régimes hostiles au libéralisme politique.

À cette occasion, le politologue bulgare Ivan Krastev, la journaliste française Anne Nivat, la philosophe française Barbara Stiegler et l’écrivain italien Antonio Scurati examineront les racines, les modèles, l’imaginaire, les enjeux et les conséquences du ressentiment entre périls et espoirs démocratiques.

Lundi 26 septembre:

- 18h30-20h30 : "Resentment and Rise of Global Identity Politics" Ivan KRASTEV, Politologue et journaliste bulgare

Conférence en anglais avec interprétation simultanée vers le français

Uni Dufour / entrée libre / sans réservation

Mardi 27 septembre:

- 18h30-20h30: " Le ressentiment dans la guerre: mes expériences en Irak, Afghanistan, Tchétchénie et Ukraine" - Anne NIVAT, journaliste, politologue et écrivaine française

Uni Dufour / entrée libre / sans réservation

Mercredi 28 septembre:

- 14h00-16h00: Projection du film: "La Haine"de Mathieu Kassovitz (1995, FR), VO.

Abdel Ichah, seize ans est entre la vie et la mort, passé à tabac par un inspecteur de police lors d’un interrogatoire. Une émeute oppose les jeunes d’une cité HLM aux forces de l’ordre. Pour trois d’entre eux, ces heures vont marquer un tournant dans leur vie….

Lieu: Salle Fonction:Cinema - Maison des Arts du Grütli

Entrée gratuite, réservation obligatoire via http://www.rencontres-int-geneve.ch/contact/

- 18h30-20h30: "Le ressentiment: structure grammaticale ou pulsion populaire ? À propos de la démocratie et de ses ennemis" Barbara STIEGLER, philosophe française et professeure à l'Université de Bordeaux-Montaigne.

Uni Dufour / entrée libre / sans réservation

Jeudi 29 septembre:

- 14h00-16h00: Projection du film: "Prisoners" de Denis Villeneuve (2013, USA), VO sous-titrée en français.

Dans la banlieue de Boston, deux fillettes de 6 ans, Anna et Joy, ont disparu. Le détective Loki privilégie la thèse du kidnapping suite au témoignage de Keller, le père d’Anna. Le suspect numéro 1 est rapidement arrêté mais est relâché quelques jours plus tard faute de preuve. Aveuglé par sa douleur, le père dévasté se lance alors dans une course contre la montre pour retrouver les enfants disparus.

Lieu: Salle Fonction:Cinema - Maison des Arts du Grütli

Entrée gratuite, réservation obligatoire via http://www.rencontres-int-geneve.ch/contact/

- 18h30-20h30: "Fascismo e populismo" Antonio SCURATI, écrivain et linguiste italien, professeur de littérature à l'Université libre des langues et de la communication de Milan

Uni Dufour / entrée libre / sans réservation

Conférence en italien avec interprétation simultanée vers le français