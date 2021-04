ENS de Lyon (en ligne)

DU « PRINCE ÉCLAIRÉ » AU « DESPOTE ÉCLAIRÉ »

DE MONTESQUIEU À CATHERINE II

FROM “ENLIGHTENED PRINCE” TO “ENLIGHTENED DESPOT”

FROM MONTESQUIEU TO CATHERINE II

UMR 5317 (ENS de Lyon)

Avec le soutien de / With the support of

Richard Lounsbery Foundation

Webinaire (28 avril – 30 juin 2021)

Toutes les séances auront lieu de 15 à 17 heures (heure française)

*

Mercredi 28 avril

1.Ouverture : Jean Terrel (Bordeaux-Montaigne) : Peut-on éclairer un prince ?

2. Myrtille Méricam-Bourdet (Lyon II) : “Je déteste le despotisme, mais il faut subordination et justice”. Voltaire et les souverains éclairés

Mercredi 5 mai

3. Catherine Larrère (Paris I) : Le despote chez Montesquieu

4. Catherine Volpilhac-Auger (ENS de Lyon) : Le Prince de Montesquieu : la politique dans les Pensées

Vendredi 14 mai

5. Eszter Kovács (NKE EJKK PÁK, Budapest) : De l’« Autorité » au « Vingtième » : le souverain absolu dans les articles de Diderot et de ses collaborateurs dans l’Encyclopédie

6. Serguei Karp (Académie des sciences, Moscou) : Les questionnaires de Diderot sur l’état de la Russie et la problématique du despotisme éclairé

Semaine du 30 mai [jour à préciser]

7. Anne Lagny (ENS de Lyon) : Le prince éclairé et l’ombre du despotisme dans l’oeuvre de Lessing

8. Emmanuel Hourcade (ENS de Lyon) : “La férule du despotisme, même si c’est une main douce qui la gouverne, ne peut que pousser le genre humain devant elle.” Pensée révolutionnaire et figure du souverain dans l’œuvre de Georg Forster

Mardi 15 juin

9. Serguei Polskoy (Académie des sciences, Moscou) : The sovereign’s duty and the figure of the enlightened monarch in Russian political writings of the 1740s-1760s

10. Nadezda Plavinskaia (Académie des sciences, Moscou) : La notion de bien public dans les projets réformateurs de Catherine II

Mercredi 30 juin

11. Philip Stewart (Duke University, Durham) : Un siècle éclairé ?

12. Conclusions (P. Stewart, N. Plavinskaia, C. Volpilhac-Auger, A. Lagny).