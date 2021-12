Les modalités de cette journée d'étude ont été modifiées en raison de l'évolution de la crise sanitaire, elle passe en 100 % à distance.



***



Discours, littérature et littératie numérique

Enjeux et perspectives artistiques et pédagogiques



Elle aura lieu le jeudi 6 janvier 2022, de 8h30 (accueil en ligne)/9h à 17h15, en ligne



Inscription à faire sur le site : https://didalittnum.sciencesconf.org/registration



Lien de connexion : il sera envoyé aux inscrit.e.s début janvier avec les modalités de connexion



Cette JE « Discours, littérature et littératie numérique : enjeux et perspectives artistiques et pédagogiques » vise à valoriser la littérature numérique à des fins éducatives et formatives. Elle cherche en outre à fédérer à Aix-Marseille Université - et au-delà - celles et ceux intéressés par cette question afin d’insuffler une dynamique de recherche qui pourrait enrichir l’offre de formation en français (langue première comme étrangère) et plus largement en langues, du primaire à l'université. Cette rencontre permettra en outre d’envisager collaborativement des exploitations pédagogiques possibles des ressources disponibles, en collaboration éventuelle avec les artistes, tout en documentant scientifiquement ce pan de la littérature encore mal connu.



Organisatrices : Isabelle Cros isabelle.cros@univ-amu.fr et Christelle Combe christelle.combe@univ-amu.fr (LPL, Aix-Marseille Université).



Le programme détaillé est disponible sur le site officiel et en pièce jointe : https://didalittnum.sciencesconf.org/program