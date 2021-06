Lycée Louis-Le-Grand, amphithéâtre Patrice Chéreau, 123 rue Saint-Jacques, Paris Ve

Dire Racine

L’alexandrin de Racine a subi toutes sortes de traitements à travers les âges, au théâtre comme à l’école. Pour les uns, il est l’arcane étrange par lequel l’acteur parvient à sortir de lui-même les émotions les moins factices. Pour les autres, il oppose une entrave désuète à l’expression des sentiments, donc à la jouissance du jeu et à la liberté de mise en scène. Mais ce qu’on observe d’abord, c’est une ignorance grandissante des principes phonologiques qui le régissent. Il s’agira, dans le format bref d’une journée d’étude, de faire apparaître les principaux enjeux poétiques, historiques, dramatiques, scolaires, et pourquoi pas idéologiques, de la diction racinienne.

Rencontre organisée par Hubert Aupetit et Tony Gheeraert, avec le soutien du Lycée Louis-Le-Grand, du Centre International Jean Racine (CIJR), de la Société des Amis de Port-Royal, de l’Institut de Recherche et d’Etudes Théâtrales de l’Université Sorbonne-Nouvelle (IRET), ainsi que du Centre d’études et de recherche Éditer Interpréter de l’université de Rouen Normandie (CÉRÉdI).

Programme

9h : Ouverture, par Hubert Aupetit (Lycée Louis Le Grand, CIJR)

Première session : interpréter l’alexandrin

sous la présidence de Gilles Declercq

(Université Sorbonne Nouvelle-Paris III, CIJR)

9h30 : « Histoire de la diction de l’alexandrin racinien », par Julia Gros de Gasquet (Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3)

10h00 : « Le rythme racinien », par Claire Fourquet Fourquet-Gracieux (Université Paris-Est Créteil)

10h30 : discussion et pause café

11h00 : « Dire et mettre en scène l’alexandrin racinien », par Éric Ruf, de la Comédie française

11h30 : « Le son de Jean Racine », par Anne Delbée, metteur en scène, comédienne

12h00 : « L’alexandrin et nous », par Bertrand Pazos, comédien

12h30 : discussion et pause déjeuner

Seconde session : transmettre l’alexandrin

sous la présidence de Laurence Plazenet

(Université Clermont Auvergne, Société des Amis de Port-Royal)

14h15 : « Le langage du vers classique français », par Jean-Claude Milner

14h45 : “La jouissance du dire baroque”, par Benjamin Lazar

15h15 : discussion et pause café

15h45 : Table ronde : faire dire le vers au théâtre (Brigitte Jaques, Laurent Charpentier et Bertrand Pazos), animée par François Regnault

17h : Table ronde de professeurs du second cycle : enseigner l’alexandrin au collège et au lycée (Caroline Labrune, Dany Porché, Hélène Thérin) animée par Servane L’Hopital (Lycée Malherbe de Caen, CIJR)

18h : Conclusions, par Tony Gheeraert (Université de Rouen Normandie, CIJR).