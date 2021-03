18e PRINTEMPS DES POETES DES AFRIQUES ET D'AILLEURS

Des désirs, des Afriques

Centenaire René Maran Prix Goncourt 1921

19-28 mars 2021

Président : Thierry Sinda

Professeur de lettres, poète, sociétaire de la Société des Poètes français en charge de la Francophonie, critique de cinéma au magazine Amina, Directeur de communication du magazine Francophonie Actualités, conseiller littérature et cinéma du IIIe FESMAN (Festival Mondial des Arts Nègres – décembre 2009), Président de l’Union pour la Nouvelle France,Secrétaire général de l’Association des Amis de René Maran, Directeur général des Palabres Culturelles Internationales, fondateur de la revue La Feuille (revue panafricaine de cinéma), co-fondateur de La Revue Littéraire du monde noir, directeur-fondateur de la collection Poètes des Afriques et d' Ailleurs chez Delatour France http://www.editions-delatour.com/fr/ , et auteur d’une thèse de doctorat sur la négritude. Il a publié Voyage en Afrique à la recherche de mon moi enivré aux éditions Atlantica-Séguier (www.atlantica.fr ), Anthologie des poèmes d’amour des Afriques et d’Ailleurs aux éditions Orphie (https://www.editions- orphie.com/shop/); et

Directeur artistique : Moa Abaïd Acteur, metteur en scène, arthérapeute et co-fondateur de « Radio beur » et » Radio Soleil ».

Poètes et artistes programmés : Raoul-Philippe Danaho, Hanitr'Ony, Pascale Labylle, Henri Moucle, Marie-France Danaho, Habib Osmani, Jean-Baptiste Tiémélé, Romuald Chery, Francine Ranaivo, Fredy Jaoffera, Denise Chevalier, Alain-Alfred Moutapam,, Iverleen Diallo, Batista, Giselle Déloumeaux, Christophe Morlino, Evelyne Pèlerin Ngo Maa, Pat Bèlè, Nicolas-Daniel Biséricaru, , Ferdy Ajax, Gilles M'Arche, Moa Abaïd et Thierry Sinda.

PROGRAMME DU 19 AU 28 MARS 2021

NB

- Lieux fermés à jauge réduite sont sur réservation obligatoire (TOUT RETARDATAIRE DE PLUS DE 15 MN PERD SA PLACE)

- Lieux à ciel ouvert sont sans réservation

- Programme susceptible de changement en fonction des consignes gouvernementales

Vendredi 19 mars : Ouverture



13 h – 17 h

-Ballade poétique guyanaise: Félix Eboué - Gaston Monnerville- René Maran

LIEUX : Panthéon (crypte Félix Eboué) +Statue Gaston Monnerville (avant le 66

Bd Saint-Michel prendre la rue Auguste Comte, entre entrées jardin du

Luxembourg et square) + Jardin du Luxembourg Paris 5e

Sans réservation (prévoir 10 € pour le droit d’entrée au Panthéon)

Samedi 20 mars :

RENE MARAN AUTEUR DU MANIFESTE BATOUALA

MATIN // 10 h – 12 h Lecture sur Tombes : René Maran (division 11), Joël Sinda (division 18), Jean-Paul Sartre (division 20) et Moune de Rivel ( division

LIEU : Cimetière Montparnasse RDV 9 h 45 au 3, Bd Édouard Quinet Paris 14e

Sans réservation

APRES-MIDI : Repas-scène ouverte en appartement Réservation obligatoire au 06 10 01 95 25

Dimanche 21 mars :

13 h – 17 h

CHASSE CROISE RENE MARAN, LE POETE Société des poètes français / Hôtel Stella

LIEU : Société des Poètes français

Réservation obligatoire au 06 10 01 95 25

Vendredi 26 mars :

13h-17 h

In memoriam Sophie Cerceau

Lecture-dédicace :

LIEU : Société des Poètes français

Réservation obligatoire au 06 10 01 95 25

Mardi 23 mars et mercredi 24 mars : 14 h -17 h 1 poète, 1 poème en mini lecture-dédicace

LIEU : Librairie Calypso, 17 bis Av. Parmentier Paris 11e

Trois spectateurs à la fois, merci de circuler, pour permettre à d’autres d’y assister

Samedi 27 mars :

14h -17h

HOMMAGE A RENE MARAN, L’HOMME

Lecture-dédicace + Conférence-débat : « René Maran, un homme entre les rives » par Thierry SINDA. Réservation obligatoire au 06 10 01 95 25

LIEU : « Relais 59 » au 8, place Henri Frenay Paris 12e

Dimanche 28 mars :

In memoriam Princesse-Poétesse Houria

Matin : 10 h – 12 h 00

LIEU :Cimetière parisien de Thiais

Après-midi : 14 h – 17 h

Clôture

LIEU : Société des Poètes français

Réservation obligatoire au 06 10 01 95 25