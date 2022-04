Adresse : bâtiment Turbulence du site Saint-Charles à Marseille, 3, place Victor Hugo 13331 Marseille Cedex 03

La revue pluridisciplinaire de l’ED 354 d'Aix-Marseille Université “Les Chantiers de la Création” a le plaisir de vous convier à sa 15ème Journée d’étude autour de la thématique “Décoloniser le regard écologique ? Les arts et les représentations du vivant”.

La JE aura lieu le 14 avril prochain au Bâtiment Turbulence, au sein du Site Saint Charles à Marseille.

***

Programme

8h45 Accueil



Panel introductif



9h00 Introduction

- Pr. Sophie Vallas, directrice de l'ED 354, Université d'Aix-Marseille



9h10 La Culture colon. Notes sur le "musée imaginaire"

- Pr. Jean-Cristophe Cavallin, Université d'Aix-Marseille



10h00 Discussion



10h15 Pause



1er panel : Dépayser depuis l'extérieure



10h30 Décoloniser le regard écologique, redonner sa place au sensible ?

- Fiona Delahaie, Université de Limoges



10h55 La peinture indigène contemporaine de l'Amazonie péruvienne : une représentation hybride du monde et du vivant

- Thibault Cadiou, Université Lyon 2



11h20 Discussion



11h40 Pause



2e panel : Dépayser vers l'intérieur



11h50 Le partage du visible selon Jean Giono

- François Chanteloup, Université de Tours



12h15 Poétique férale : de la saisie de ceux qui prolifèrent

- Claire Dutrait, Université d'Aix-Marseille



12h40 Discussion



13h00-14h30 Pause déjeuner



3e panel : Décentrer – L'artiste et la recherche



14h40 Projection du portrait d'artiste (Jean-Benoit Puech)



15h05 Pour un art des milieux. Petite exploration située du Cairn, centre d'art informel de recherches sur la nature, et des pratiques de Knud Viktor, Brandon Ballengée et Sylvain Gouraud

- Julie Michel, Université Gustave Eiffel



15h30 Discussion



15h45 Pause



4e panel : Décentrer – Quand les figures se rebellent



15h50 Ecologie cinématographique de la "sauvageonne" : décoloniser les rapports environnementaux et genrés dans Lac aux dames (Marc Allégret, 1933-1934)

- Roman Knerr, Sciences Po et Ecole du Louvre



16h15 L'arbre-monde dans l'illustration et la littérature jeunesse : dépaysement cosmologique et opérateur d'alerte politique sur la fragilité du vivant



Jean Autard, EHESS de Marseille

16h45 Discussion



17h00-18h30 Débat de clôture



19h15 Cocktail