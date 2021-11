Adresse : Université de Savoie Mont Blanc - Chambéry

Colloque international organisé par Gabriella Bosco et Maryline Maigron

Université Savoie Mont Blanc / Université de Turin, Dipartimento di Lingue e Letterature straniere e Culture moderne



Déclaration, aveu, confession : formes littéraires en regard



La déclaration, l’aveu et la confession sont des formes très proches de l’expression voire de la communication. Ce colloque se propose d’étudier la spécificité de chacune de ces formes dans les genres où la parole cherche à se livrer comme dévoilement d’une vérité dissimulée ou supposée telle.

Articulations majeures de l’action tant au théâtre que dans la littérature romanesque ou l’autobiographie, déclaration, aveu et confession se prêtent particulièrement bien aux analyses dramaturgiques et narratologiques. Mais ces formes d’expression verbale peuvent aussi être interrogées dans une perspective linguistique en fonction de leur(s) destinataire(s) réels et supposés : le spectateur ou le lecteur, des personnages fictionnels, le locuteur lui-même. On sait en effet que théâtre et autobiographie multiplient à plaisir les flottements énonciatifs lorsque la parole intime, jusqu’alors secrète, accède à l’existence. Par ailleurs, déclaration, aveu et confession engagent une réflexion sur les topoi rhétoriques du dévoilement de soi : même si la déclaration implique souvent une forme plus achevée et protocolaire que l’aveu ou la confession, ces derniers n’en restent pas moins balisés par toute une tradition littéraire propre à chacun des genres. Enfin, déclaration, aveu et confession demandent naturellement à être confrontés pour faire émerger le socle commun et les spécificités de ces modalités d’expression. Parfois elles se complètent : pour Roland Barthes (Fragments d’un discours amoureux) la déclaration « ne porte pas sur l’aveu de l’amour, mais sur la forme, infiniment commentée, de la relation amoureuse ». Avouer son amour et entretenir l’être aimé de soi, de lui, de l’amour pour lui : quelles formes ce discours prend t-il selon le genre choisi par l’auteur ?

Les principaux genres envisagés sont l’autobiographie, le théâtre, la poésie lyrique, le roman. La langue des communications sera le français et les participants bénéficieront d’un temps de parole de trente minutes. Les actes du colloque seront publiés en langue française.

