Prenant en quelque sorte la suite des études sur les « Portraits de Pays » en photolittérature, initiés par David Martens et Jean-Pierre Montier notamment, le GRECES s’est penché depuis deux ans sur les « Portraits de Pays » dans les collections éditoriales et en particulier dans les collections jeunesse. Outre les rencontres régulières du séminaire, qui permirent d’explorer des regards transversaux et complémentaires sur le « genre », de partager les approches de l’éditeur au chercheur en passant par le libraire, l’organisation de deux journées d’étude a permis d’esquisser une généalogie du genre, d’en interroger les marqueurs de généricité et d’apprécier l’impact de la mise en collection sur les auteurs et les lecteurs. Les communications présentées ont également porté sur les liens complexes entre le texte et l’image, afin d’approcher un « portrait » de pays qui partage avec les arts visuels de nombreux points de convergence. Du récit d’aventure au manuel scolaire, de l’album illustré au documentaire, de nombreux formats aux objectifs contrastés ont fait l’objet d’une analyse interrogeant à la fois leur processus de création et de réception.



Cette année, pour conclure le cycle de rencontres autour de cette thématique, le GRECES invite à se pencher sur les portraits de la Bretagne et de la Galice dans la littérature jeunesse. Les similitudes de statut de ces espaces, sur le plan géographique et culturel, permettent en effet d’oser une approche comparative de la manière dont Bretagne et Galice sont peintes et dépeintes dans la littérature jeunesse. On s’interrogera sur l’importance de la production d’ouvrages et de collections sur ces espaces et territoires, à la fois de manière quantitative et qualitative, et sur la manière discursive d’envisager, de caractériser, de transmettre et de percevoir une différence que certains considèrent comme étant intrinsèque. Une attention particulière sera donnée au dialogue entre textes et images, chacun étant le reflet d’héritages aux origines parfois confuses, celui d’un romantisme latent ou d’une « celtitude » érigée en stéréotype. Enfin, l’accent sera mis sur la réception de ces ouvrages : qui lit ces albums, manuels, contes et récits ? Le lectorat est-il avant tout régional ? S’agit-il de se reconnaître ou de connaître des espaces chargés de multiples symboles ? Comment la communauté qui défend les cultures propres à la Bretagne et à la Galice réagit-elle face à ces portraits de pays, et s’en empare pour partager avec les enfants une culture visuelle et textuelle à laquelle elle s’identifie ?

Programme :

9h30 ouverture et présentation de la littérature jeunesse en Bretagne et en Galice aujourd’hui.



10h-10h25 Christine Rivalan Guégo Pas de cousine pour Bécassine? Coups d’œil croisés sur quelques représentations de la Bretagne et de la Galice en littérature jeunesse.



10h25-10h50: Catherine Sablonnière Albums de mer, de terre et en chapeaux ronds : images de la Bretagne et la Galice en couverture d’albums de LIJ française et espagnole.



10h50-11h15 Myriam Guillevic-Cédric Choplin (Celtic-BLM, université Rennes2)



Comment décrire les paysages bretons dans la littérature de jeunesse en langue bretonne au début du XXIe siècle ?



11h15-12h : Discussion.



Pause

14h-14h25 Alexia Dotras Bravo La literatura popular gallega en el álbum ilustrado contemporáneo.



14h25-14h50 Anxela Gracian (doctorante, université de Vigo) Identité et la littérature jeunesse en Galice ». en visio



14h50-15h10 Discussion



15h10-16h Table ronde avec deux autrices de littérature de jeunesse.



Teresa Gonzalez Costa (écrivaine , théâtre et LIJ galicienne) en visio.