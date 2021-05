Université de La Réunion

De l’utopie à la science-fiction. Imaginaire et fantasmatique

Ce colloque sur les imaginaires de la science-fiction et de l’utopie qui se propose d’inclure un questionnement sur les mondes possibles ou alterréalités, la femme ou l’environnement, prolongera les recherches déjà menées au cours de récents colloques (SERD, Universités de Caen, de Tunis/Carthage,de Salerne, La Réunion), et complétera la réflexion en l’engageant sur de nouvelles voies. Sans négliger les visées et visions politiques et sociales des réformateurs, ce colloque mettra l’accent sur la poétique de l’imaginaire à l’oeuvre dans les textes utopiques, d'anticipation et de science-fiction – comme dans les représentations post-apocalyptiques. Textes et oeuvres – productions visuelles et audiovisuelles, arts plastiques, cinéma et séries confondus – seront abordés de façon novatrice, sous l’angle de la psychocritique, de la poétique bachelardienne, mais aussi sur le plan du symbole, du mythe, de la dimension fantasmatique et du comique. On pourrait aussi montrer en quoi l’esthétique de ces productions littéraires ou artistiques fait appel aux désirs, aux émotions et à la sensibilité du lecteur.

programme

Jeudi 27 mai 2021

10h00 12h00 Mot de la directrice de DIRE Accueil

10h15 12h15 Françoise Sylvos Introduction générale

« L’imaginaire des utopies et de la SF entre

tradition, réécriture et innovation »

I – Utopies et uchronies entre réécriture et création

Présidence de séance : Agnese Silvestri

10h40 12h40 Dimitri Garncarzyk « Krasicki utopiste et réaliste : l’utopie de Nipu à la

lumière de ses intertextes »

11h05 13h05 Laurence Vanoflen « Les Battuécas, ou pourquoi relire Rousseau en 1816 ? »

11h30 13h30 Vincent Mugnier « Histoire de ce qui n’est pas arrivé, une uchronie indienne

de Joseph Méry »

DEBATS

II – Invention du futur et origines de la SF, des genres en émergence

12h30 14h30 Guilhem Armand « Fiction, savoir et utopie chez Guillaume de La Folie :

poétique de la fracture »

12h55 14h55 Georges A. Bertrand « L’Île à hélice. Utopie & dystopie dans le roman de Jules

Verne »

Vendredi 28 mai 2021

I – Merveilles et dérives de la science

10h00 12h00 Dimitri Roboly « Jules Verne ou la science-fiction au service de l’utopie »

10h25 12h25 Alexandre Gefen « Éthiques de l’intelligence artificielle dans Westworld »

DEBATS

II – Imaginaires écotopiques

11h10 13h10 Sara Buekens « Les écotopies de Mohammed Khaı̈r-Edine, Yamen Manai et Aı̈cha Bouabaci »

11h35 13h35 Anne-Cécile Le Ribeuz-Koenig « Genres de l’imaginaire, fantasy et utopie / écotopie »

12h00 14h00 Marc Arino « Imaginaires de la transparence dans

Elysium de Neill Blomkamp (2013), Oblivion de Joseph Kosinski (2013) et Jupiter : Le

Destin de l’univers des Wachowski (2015) »

DEBATS

Samedi 29 mai 2021

I – Fantasmes, thérapies, corps

8h00 10h00 Audrey Noël « Soigner le langage : une utopie du locuteur

idéal ? Réflexions sur l’imaginaire dans la

pratique orthophonique »

8h25 10h25 Monica Cardenas-Moreno « Le mythe de l’androgyne dans le roman de

Flora Tristan. Analyse de Méphis. Histoire d’un prolétaire (1848) »

DEBATS

II – Les univers ludiques

9h00 11h00 Mireille Pradel « Kaamelott, une utopie ? »

9h25 11h25 Alexis Hassler « L’appropriation vidéoludique du mythe de Mu, continent perdu dans l’Océan Pacifique, par la trilogie Illusions of Gaia de Quintet »

10h00 12h00 Mounir Allaoui « Gundam the origin (Sunrise, 2015) : Politique des robots géants »

DEBATS

Jeudi 24 juin 2021

Prolongements

10h00 12h00 Accueil, premier bilan et introduction

10h15 12h15 Isabelle Fernandez « Mémoires d'un névropathe du Président Schreber. Construction d'un corps utopique ou d'un corps politique ? »

10h40 12h40 Andrea Leiva Espitia « La construction de l'imaginaire sur l'environnement à El Islote, Caraı̈bes colombiennes »

DEBATS

11h15 13h15 Jean-Paul Engélibert « Confinement et communications à distance : le proche et le lointain dans The Machine Stops d’E.M. Forster et Hors-Sol de Pierre Alferi »

11h40 13h40 Natacha Vas-Deyres « Les horizons utopiques de la science-fiction contemporaine. Il faut arrêter de cauchemarder, Catherine Dufour, 2020 »

DEBATS

BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE

Barel-Moisan Claire, Déruelle Aude et Diaz José-Luis, Le XIXe siècle face au futur. Penser, représenter, rêver l’avenir au XIXe siècle, VIIe Congrès de la Société des E?tudes romantiques et dix-neuviémistes, 2018 : http://serd.hypotheses.org/le-xixe-siecle-au-futur.

Barel-Moisan Claire, Chassay Jean-François, (dir.), Le roman des possibles : l’anticipation dans l’espace médiatique francophone, PUM, « Cavales », 2019.

Dessy Clément, Stiénon Valérie, (dir.), Bévues du futur, Septentrion, 2015.

Engélibert Jean-Paul, Fabuler la fin du monde. La puissance critique des fictions d'apocalypse, La Découverte, coll. « L'horizon des possibles », 2019.

Racault Jean-Michel, Trois récits utopiques classiques, Presses universitaires indianocéaniques, 2020.

Sylvos Françoise, Uglossies. Travaux et documents, n°23, FLSH, Université de La Réunion, 2005.

—, L'épopée du possible ou l'arc-en-ciel des utopies, Champion, 2008.

—, Poétiques du voyage aérien dans la littérature, Garnier, 2012.

—, Théâtre et utopie, in Tropics n°2, 2014.

—, Utopies et dystopies coloniales, K'A, 2019.

Vas-Deyres Natacha, Ces Français qui ont écrit demain, Champion, 2012.