Adresse : Lyon, Maison Internationale des Langues et des Cultures, Amphithéâtre

A titre d’hypothèse et de premier objet de débat, nous pourrions proposer d’imager l’histoire de la constitution, de la reconnaissance et du développement de l’art chorégraphique comme un parcours spiralé, allant d’une progressive autonomisation du corps en mouvement à l’égard du drame et de la musique, et par là de la voix porteuse du discours et du chant, à une (ré)appropriation de l’ensemble des possibles du corps, dont la voix. Depuis une quarantaine d’années, suite à la quête moderne du médium propre à la danse et à la mise en crise post-moderne des frontières entre l’art et la vie, nombre d’artistes chorégraphiques contemporains s’emploient à explorer les modalités d’intervention de la voix dans leurs œuvres et les spectateurs découvrent et expérimentent de nouvelles modalités de réception de la danse. Dès lors, de nouvelles questions se posent : comment les facultés perceptives, imaginatives et interprétatives sont-elles mises au travail face à un spectacle chorégraphique articulant mouvements visibles et audibles, expressions corporelles et vocales ? Pourquoi et comment l’expérience du spectateur bascule-t-elle et se réorganise-t-elle dès lors que les cordes vocales des interprètes entrent en vibration ?



Lors de cette journée d’études, artistes et chercheurs, historiens et philosophes sont invités à questionner la notion de divorce, et partant d’hymen, entre danse et voix, et à évaluer les déplacements qu’elle induit pour la réflexion, la perception, voire l’expérimentation. En interrogeant les raisons pour lesquelles certains artistes de danse choisissent le mutisme et d’autres l’expression vocale et la façon dont les danseurs abordent et mettent leur voix en mouvement, ils éclaireront la nature et les métamorphoses du hiatus entre le chorégraphique et le vocal.



Gageons que cette journée offrira une occasion de considérer de nouveau et autrement les solutions de continuité entre discursivité et gestualité, vue et ouïe, visibilité et sonorité, ou même entre surface dermique et cavité buccale, visage et viscères. Elle pourrait fournir un prisme pour réenvisager les relations de la danse à la musique, à la parole, au souffle ou même aux sons émis par les autres animaux. Enfin elle promet d’ouvrir de nouvelles perspectives sur les rapports de la voix aux corps qui la produisent et la reçoivent, aux gestes qui la conditionnent, l’accompagnent, l’exaltent, l’entravent ou l’étouffent.

Programme

9h : Accueil



9h30 : Paule Gioffredi (Lyon2, Passages XX-XXI) : Introduction



LA VOIX A LA RECHERCHE DE SON CORPS



Modération : Muriel Joubert (musicologie, Lyon 2, Passages XX-XXI)



Michel Briand (Poitiers, FoReLLIS) : « La danse et la voix en Grèce archaïque et classique : tensions et accords, risques et grâce »



Anne Boissière (Lille, CEAC) : « Le corps absent de la musique »



11h : Pause café



Franck Waille (LAHRA) : « La voix et le geste : une harmonie fondamentale selon François Delsarte »



Atelier : Franck Waille : « De la voix au geste et du geste à la voix »

(Les participants sont invités à avoir en tête un extrait de chanson.)



12h30-14h : Pause déjeuner.



LA DANSE EN QUETE DE SA VOIX

Axelle Locatelli (Paris 8, Danse, Geste et Corporalité) : « Le chœur de mouvements parlant : une controverse »



Claudia Palazzolo (Lyon 2, Passages XX-XXI) : « Murmures, gémissements (et, surtout, cris), quelques usages de la voix dans le Tanztheater de Pina Bausch »



15h15 : Pause café



Ulises Alvarez et Ennio Sammarco (Compagnie Maguy Marin) : Dialogue autour de la pratique chorégraphique de la voix.



Conclusions et perspectives