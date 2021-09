Université de Lausanne

L’importance du dialogue entre rhétorique et religion émerge de façon flagrante de la lecture des textes anciens. Dans l’étude de cette interaction, nos sources les plus évidentes sont certainement les textes de nature proprement rhétorique ou liturgique. Mais d’autres textes littéraires, traitant de thématiques religieuses à l’aide d’outils rhétoriques, se révèlent tout aussi fertiles pour analyser ces échanges. Par une approche diachronique, faisant la part belle au dialogue entre littérature grecque et littérature latine, entre Properce et les Jésuites, Tite-Live, Lucien et Homère, cette journée d’études se propose d’investiguer les forces et les limites persuasives du religieux et de la représentation du divin dans la construction de discours littéraires, afin de rendre compte de l’importance d’aborder conjointement rhétorique et religion dans leurs interactions réciproques.

La journée pourra être suivie via Zoom.

Le programme complet et les informations de connexion sont disponibles à l'adresse suivante: https://agenda.unil.ch/display/1631027099220