D'entre les morts... revenir en séries ? Ou : la résurrection comme punctum aveuglant

Numéro de la revue revue Cultural Express

sous la dir. d'Isabelle-Rachel Casta

Arya. — Comment as-tu survécu à un coup de couteau dans le cœur ?

Jon. — Je n’ai pas survécu.

Game of Thrones, saison 8, ép. 1.

Pour parodier les paroles prêtées par Corneille au père de Rodrigue, « Nous n'avons qu'un honneur, il est tant de maîtresses ! » (Le Cid), nous pourrions constater qu’il y a peu de ressuscités, mais tant de cadavres animés ! La sérialité fantastique propose en effet, depuis une vingtaine d’années, un riche casting de morts-vivants de toute nature, que l’on peut grosso modo rassembler sous trois grandes rubriques : les vampires (Vampire Diaries, True Blood…), les zombies (The Walking Dead, iZombie…) et les fantômes (Ghost Whisperer, Being Human…). De plus, de nombreuses variations et contaminations s’établissent entre ces trois catégories massives pour faire exister des figures inattendues, aux limites des deux mondes, comme les zombies-vampires de The Strain, les messagers de la mort de Dead like Me ou les hybrides mi-robots mi humains comme dans La Poupée sanglante.

Mais s’il est un cas plutôt rare, c’est bien celui des ressuscités, gardant toutes leurs spécificités et leurs besoins humains, mais ramenés d’entre les morts pour accomplir la plupart du temps une mission dont ils ne distinguent pas clairement les contours, et qu’ils regretteront même d’avoir à assumer. Comme support exemplaire, on pensera au personnage de Jon Snow, littéralement ressuscité par la prêtresse Melisandre pour sauver le monde (Game of thrones)… même si cette mission revient à tuer la femme aimée, devenue à son tour agent de destruction. L’autre destinée qui vient à l’esprit et surplombe le monde sériel, c’est celle de Buffy Anne Summers, ressuscitée en début de saison 6 et vouée, elle aussi, à combattre les ténèbres jusqu’au dernier instant du show (Buffy the Vampire Slayer).

Bien d'autres aspects peuvent être mis en lumière, comme dans l’étonnante série de Bryan Fuller, Pushing daisies (2007), qui tient un discours inédit sur la mort : le héros, Ned, a la faculté de réveiller les morts en les touchant mais aussi celle de les replonger dans le néant en cas de second contact ! Et chaque résurrection se prolongeant plus d’une minute entraîne inéluctablement une autre mort... on aura aussi brièvement découvert la série Forever consacrée à un légiste pas comme les autres, comme le souligne la journaliste Nathalie Schuck : « Le docteur Henry Morgan (Ioan Gruffudd) est immortel depuis déjà deux siècles. Il en ignore la raison et n'accepte pas cet état mystérieux. […] Dans sa vie présente, il est médecin légiste à New York, ce qui lui permet d'étudier la mort sous toutes ses formes pour comprendre pourquoi il ne peut passer dans l'au-delà. »

Il sera dès lors intéressant d’analyser plus spécifiquement ces figures de ressuscités, qui d’ailleurs côtoient de nombreuses autres catégories de morts-vivants, marcheurs blancs pour Jon ou innombrables vampires et autres créatures infernales pour Buffy... Cerner les conditions de ce retour au sein d’un dispositif narratif - dont le principe même est la réitération d’un schéma qui s’étend pour durer et dure pour s’étendre (Anne Besson), peut amener à mettre en abyme les conditions de réception de l’attachement sériel, puisque le spectateur « ressuscite » lui aussi à chaque saison.

Les propositions pourront donc porter sur l’analyse précise des caractères ressuscitants, et aussi établir des différences avec les autres formes de « revenants » ; mais, même si des références à d'autres productions culturelles sont bienvenues, l’objet central est et doit rester l’examen des séries, dans l'esprit de Vinciane Despret, qui dans une réflexion consacrée aux nouvelles formes du deuil contemporain1, interprète les phénomènes de hantise comme des signes socioculturels : « Les indices abondent, notre relation aux défunts est peut-être en train de changer et ce que les psychothérapeutes nous disent qu’il faut entendre sous la notion de deuil pourrait bien devoir subir quelques aménagements. […] Une thématique commune traverse nombre de […] séries : les morts s’obstinent à rester parce qu’ils attendent quelque chose des vivants».

