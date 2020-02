Université Paris-Est Créteil

Cycle de conférences/rencontres

Géographies culturelles de l'espace méditerranéen

dans la production théâtrale et la chanson internationale contemporaines (2000-2020)

Université Paris-Est Créteil

61, avenue du Général de Gaulle

94000 Créteil — Métro 8 : Créteil-Université

Campus centre — Salle : Amphi 8

Le cycle de conférences-rencontres « Géographies culturelles de l'espace méditerranéen dans la production théâtrale et la chanson internationale contemporaines (2000-2020) » porte sur un sujet fondamental par son importance dans l'actualité – l'espace méditerranéen – et pourtant peu étudié par le biais des études culturelles et performatives.

Il vise à analyser la représentation géographique et culturelle de l’espace méditerranéen au sein des productions les plus récentes des domaines de la chanson à vocation internationale et de la dramaturgie contemporaine, en se concentrant sur deux questions socio-politiques spécifiques et centrales dans les débats contemporains : les migrations internationales et les questions LGBTQI+.

Programme

De 14h30 à 17h30

Vendredi 13 mars

Jean-Yves Moisseron, Socio-économiste, Directeur de Recherche à l’Institut de Recherche pour le Développement (UMR 245 CESSMA-Centre d’études en sciences sociales sur les mondes africains, américains et asiatiques)

« La méditerranée comme concept et représentation : mise à jour sur la décennie 2010-2020 »



Tiana Krivokapic, traductrice théâtrale (serbe et bosniaque) et journaliste

« La mer subie. Représentation de la mer Adriatique dans le cinéma et le théâtre monténégrin et croate contemporains »



Modération : Angelo Vannini (CRIX, Paris Nanterre) & Stéphane Resche (IMAGER, UPEC)



Vendredi 12 juin

Rencontre avec Steven Clerima, directeur artistique et producteur, ancien chef de la délégation française à l'Eurovision (2018-2019)



Table-ronde



Modération : Antoine Servel (CIMMA, UPEC) & Stéphane Resche (IMAGER, UPEC)