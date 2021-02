INHA, 2 rue Vivienne, 75002 Paris, salle Vasari et salle Mariette

"La Lettre et la ligne III - Images de sons"

Cycle de conférences CEEI-THALIM

9 mars - 8 juin 2021

PRESENTATION

Le Cycle de conférences CEEI-THALIM se tient pour la 5e année dans les murs de l’INHA. Co-organisé en 2021 par Violaine Anger, Hélène Campaignolle-Catel et Marianne Simon-Oikawa, il vise à développer une réflexion sur les formes matérielles de l’écriture, dans la lignée des réflexions menées au Centre d’étude de l’écriture et de l’image créé par Anne-Marie Christin en 1982. Le thème de cette année se fédère autour de la notation graphique du son sous le titre d’« Images de sons ».

Comme les années précédentes, le cycle 2021 sollicitera le réseau du CEEI, les chercheurs associés de THALIM et des interventions extérieures, dans une configuration interdisciplinaire et ouverte aux formes non occidentales de l’écrit. Chaque séance sera l’occasion d’une ou deux présentations, et sera suivie d’une discussion collective. Les séances ont lieu – sauf exception – le mardi de 14h à 18h en salle Mariette (INHA 2 Rue Vivienne, 75002 Paris).

PROGRAMME

Mardi 09/03/2021, salle Vasari, 15h30-16h30

Didier Mathieu (directeur du Centre des livres d’artistes) : « À propos de quelques partitions-instructions remarquables trouvées dans diverses publications et de quelques remarquables publications elles-mêmes partitions-instructions, de 1961 à aujourd’hui »

Mardi 16/03/2021, salle Mariette, 14h-17h

Véronique Alexandre-Journeau (chercheuse HDR au Creops) : « La lettre poétique et la ligne musicale »

Marina Maluli-César (chercheuse associée à l’IReMUS) : « L’écoute du blanc et la visualité du silence dans les graphismes musicaux »

Mardi 06/04/2021, salle Mariette, 14h-17h

Sarah Hassid (Post-doctorante EUR Translitterae-BnF) : « Les livres-partitions de Jean-Georges Kastner : supports de l’imaginaire musical au XIXe siècle »

Lenka Stransky (GRHis) : « La partition phénomène multidimensionnel »

Mardi 18/05/2021, salle Mariette, 14h-17h

Thomas Le Gouge (HIPHIMO) : « Diagramme et schémas au tournant du XIIIe siècle »

Violaine Anger (CERCC) : « Ligne et corde, lettre et nom : le diagramme sonore et l’image dans le monde de l’alphabet

Mardi 08/06/2021, salle Mariette, 14h-18h

Michèle Métail (poète) : « Le paysage après Wang Wei »

Louis Roquin (compositeur) : « Journaux de sons »