Adresse : Université Lyon 3, Manufacture des Tabacs, BU, Salle d'Actualité

Ce vendredi 4 février de 10h à 12h aura lieu la deuxième séance du séminaire « Cultures Savantes Cultures Populaires ».

À l’occasion de l’exposition du dispositif littéraire et numérique L.I.R (Livre in room), la séance se tiendra exceptionnellement à la BU de la Manufacture des Tabacs, en salle d’Actualité.

https://www.univ-lyon3.fr/lir-livre-in-room



Arts numériques, arts du spectacle et littérature constitueront le fil rouge de cette séance.



Nous aurons la joie d’accueillir Ghislaine Chabert, PR en SIC (Lyon 3, MARGE) :

« Vers des expériences numériques immersives : le cas des dispositifs artistiques et de l'art vivant »

Présentation de l’intervention : Ce travail de recherche s’inscrit dans le champ des usages des dispositifs numériques, en particulier artistiques, et de la communication par les images. Ces phénomènes peuvent être compris à partir des expériences communicationnelles (émotionnelles, immersives et spatiales) vécues par les utilisateurs dans les lieux mêmes de leurs usages. La présentation se focalisera plus précisément sur l’observation des expériences des publics face aux nouvelles formes d’images immersives et transmédiatiques.

L’étendue des dispositifs numériques et des formes de la communication contemporaine ne peut faire l’impasse d’une observation de l’appropriation émotionnelle des espaces. Les expériences de l’écran, ou de dispositifs qui aujourd’hui le traversent, invitent en effet à des expériences du corps qui permettent d’expérimenter un autre rapport à l’espace (numérique ou non numérique) et aux autres dans les contextes sociaux.

La présentation s’appuiera ainsi sur plusieurs projets de recherche menés en collaboration avec des chercheuses et chercheurs en arts numériques, arts vivants et recherche-création pour comprendre ces usages en émergence et la traversée de l’écran. Chacun d’eux permettra de revenir sur le questionnement autour des récits et des médiations numériques susceptibles de valoriser un patrimoine culturel par les expériences de multiples réalités proposées (tangible, augmentée, virtuelle, immersive).

L’installation Livre In Room de Joris Mathieu et Nicolas Boudier présentée à la BU de l’Université Lyon 3 pourra particulièrement nourrir la discussion épistémologique et méthodologique engagée ici autour des expériences numériques immersives.



La deuxième partie de la séance sera consacrée à une table-ronde avec Joris Mathieu et Nicolas Boudier, créateurs du L.I.R.



À l’issue de la séance du séminaire, nous pourrons assister à une performance de Philippe Chareyron, comédien, et Joris Mathieu, metteur en scène, autour du L.I.R (durée estimée : 30 minutes).

Pour assister à cette séance de séminaire, merci de vous inscrire : https://www.univ-lyon3.fr/seminaire-cultures-populaires-cultures-savantes-saison-3-1