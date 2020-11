Université Toulouse, à distance

Recherche, création et littérature de terrain

Jean-Marc Quaranta (Aix-Marseille) et Isabelle Serça (Toulouse)

Mardi 17 novembre 2020, 14h-16h Université de Toulouse-Jean Jaurès

Ce séminaire, animé par Jean-Marc Quaranta et Isabelle Serça, voudrait faire le point sur les rapports entre la recherche, la création littéraire et ce que l’on appelle, suivant Dominique Viart, la « littérature de terrain ».

Jean-Marc Quaranta, Maître de Conférences en « ateliers d’écriture et littérature française XXe-XXIe siècles » à l’université d’Aix-Marseille, aura soutenu la veille son habilitation à diriger les recherches dans le domaine « Pratique et théorie de la création littéraire », avec comme inédit de son dossier une biographie d’Agostinelli, le chauffeur et le secrétaire de Proust. Isabelle Serça, Professeure en « langue et littérature françaises » à l’université Jean Jaurès de Toulouse, en est la garante.

La séance sera ainsi l’occasion de délimiter de façon plus précise ce domaine encore mouvant qu’est la recherche en création littéraire, en s’appuyant sur ces nouvelles formes littéraires qui, s’inscrivant dans le tournant pris dans les années 1980, nouent des « relations inédites avec les sciences sociales » en proposant des « formes singulières à distance de la fiction romanesque et de l’essai discursif » comme le dit Dominique Viart dans son article fondateur.

En se fondant sur ces genres dits non fictionnels que sont la biographie, le récit (de voyage ou pas), l’essai ou le manifeste, voire le manuel, on mettra l’accent sur la notion centrale de l’enquête et l’on se demandera quel(s) rapport(s) entretiennent création littéraire d’un côté et construction et diffusion des savoirs de l’autre. Peut-on user d’une forme littéraire pour présenter des résultats de recherche ?, telle pourrait être une des questions posées, qui est au centre du travail d’habilitation de Jean-Marc Quaranta.

Cette présentation prendra la forme d’un entretien, suivi d’échanges avec le public ; elle proposera aussi un court atelier d’écriture : « Portrait de l’écrivain ».

La présentation, destinée aux étudiants du Master en Création littéraire de l’université de Toulouse, est ouverte à tous les étudiants et collègues investis dans ce type de recherche, que ce soit à Toulouse (Laboratoires PLH, LARA-SEPPIA, LLA-CRÉATIS…) ou ailleurs.

Lien zoom :

Isabelle Serça vous invite à une réunion Zoom planifiée. Sujet : Séminaire "Recherche-Création.Quaranta/Serça Heure : 17 nov. 2020 02:00 PM Paris

Participer à la réunion Zoom

https://univ- tlse2.zoom.us/j/89317809671?pwd=Z3FTdkRaT1pjWUZucVdSOFRCMU93dz09

ID de réunion : 893 1780 9671 Code secret : 319121

Participer via Skype Entreprise https://univ-tlse2.zoom.us/skype/89317809671