Séminaire en ligne sur inscription

"Création et fictions soniques : ville, territoire, environnement"

La fiction sonique, un terme proposé par Kodwo Eshun en 1998 dans son ouvrage More Brillant Than the Sun, désigne une capacité à façonner des mondes fantastiques et virtuels par la manipulation d’espaces sonores chargés de références. La fiction sonique est matérielle mais elle est aussi historique selon Holger Schulze (2020). Elle se situe dès lors que nous écoutons, expérimentons, digérons ou anticipons un événement sonore donné, que nous faisons appel à notre sensibilité sensorielle dans la représentation du monde qui nous entoure.

La fiction sonique modèle notre perception, nos sens, notre définition de la réalité, comme un défi de retrouver les informations que notre audition peut décoder et réactiver de notre environnement auditif. Partant de cette idée, cette séance de séminaires du projet PARVIS s’articulera autour de propositions de créations et d’expériences d’écoutes dans l’objectif non pas de définir mais d’éclairer les perspectives que représentent ces fictions soniques dans la construction sensible, symbolique mais aussi sociale d’imaginaires futuristes urbains.

Organisation par Guillaume DUPETIT et Eleni PANOURGIA pour l’équipe PARVIS

Au programme :

- Guillaume DUPETIT et Eleni PANOURGIA (équipe PARVIS)

- Nicolas Tixier (AAU Ambiances Architecture Urbanités, ENSA Greoble)

- Adèle Gascuel (écrivaine, équipe PARVIS)

Séminaire en ligne, dans le cadre du programme Parvis I-Site Future sur les Imaginaires futuristes de la ville coordonné par Irène Langlet pour l'Université Gustave Eiffel Paris-Est Marne-la-Vallée, sur les imaginaires futuristes de la ville

