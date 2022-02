Adresse : Université de Rouen Normandie, Mont-Saint-Aignan

Journée d'étude Corneille de circonstance : l'auteur et son personnage

org. Yohann Deguin et Florence Fix (CÉRÉdI UR 3229 Université de Rouen Normandie)

Salle de conférences de la maison de l’université (3 place Emile Blondel, Mont-Saint-Aignan)



10h30 – Accueil des participants

10h45 – Mot du directeur du laboratoire et présentation de la collection Héritages critiques par Bernard Teyssandier



10h45-11h15 – Yohann Deguin et Florence Fix, « Circonstance, comique et à-propos »

11h15-11h45 – Bénédicte Louvat, « De La Maison de Molière à La Maison de Corneille : dramaturgies de la pièce-hommage au dramaturge classique »



11h45 – Discussion (15mn) et déjeuner



14h-14h30 – Liliane Picciola, « Le Ménage des deux Corneille, de Ducis »

14h30-14h45 – Discussion

14h45-15h45 – Court-métrage : Moi, Pierre C., élève du Collège de Bourbon

Commentaire de Myriam Dufour-Maître et d’Evelyne Poirel





Discussion, conclusion et ouvertures



UFR LSH – Salle A210

17h – Assemblée Générale du Mouvement Corneille