En ligne / Paris Sorbonne

Colloque "Constellations créatrices : héritages et réseaux féminins / queer",

organisé par Les Jaseuses et soutenu par le groupe Philomel / Initiatives Genre (Sorbonne Université), les 23 et 30 janvier et 6 février.

Vous trouverez toutes les informations sur le carnet du collectif.

Le lien Zoom sera envoyé au public quelques jours avant la tenue du colloque, pour cela nous recueillons les demandes d'inscriptions par formulaire : cliquez ici pour vous inscrire.

*

PROGRAMME :

Samedi 23 janvier 2021

13h00 (07h00 Qc) Accueil des participant·es

13h10 FR (07h10 Qc) – Premier panel : “Chercher des traces, tisser des liens” Modération : Aurore Turbiau

Tiphaine Martin , “Y a-t-il des héritières Beauvoir ? Pour une arborescence féministe”

Tiphaine Martin, "Y a-t-il des héritières Beauvoir ? Pour une arborescence féministe"
Louise Barrière, "La formation d'une scène de création musicale punk-féministe en France : entre circulations internationales et pratiques citationnelles"

Mireille Pradel, "Elles habitaient la nuit : naissance d'un moi ultramarin"

14h15 (08h15 Qc)Questions / échanges

Pause (30 minutes)

15h30 Fr (09h30 Qc) – Deuxième panel : “Cadrages de l’image, cadrages de la langue” Modération : Marys Hertiman

Dishani Samarasinghe , “Cadrer le ‘female gaze’ : questions de décadrages cinématographiques et leurs liens avec la peinture”

Wissam Dief, "Se (re)faire une généalogie contre le 'phallogocentrisme'"

16h15 (10h15 Qc)Questions

17h00-18h00 (11h00-12h00 Qc) Conférence plénière : Johanna Renard et Clélia Barbut, Présentation de l’ouvrage Constellations subjectives. Pour une histoire féministe de l’art. Modération : Adélie Le Guen, Adèle Cassigneul

--------------------------------

Samedi 30 janvier 2021

13h00 (07h00 Qc)Accueil des participant·es

13h10 Fr (07h10 Qc) – Premier panel : “Tracer pour la postérité” Modération : Adèle Cassigneul

Suzel Meyer , “Autour de The Years (1937) de Virginia Woolf et des Années (2008) d’Annie Ernaux : constellations d’écrivaines et d’historiennes”

Marie-Dominique Gil, "La postérité muette de Kate Millet: des mécanismes de l'invisibilisation d'une transmission artistique élaborée par une femme pour les femmes"

13h55 (07h55 Qc) Questions / échanges

Pause (30 minutes)

15h00 Fr (09h00 Qc) – Deuxième panel : “Monter l’héritage, léguer à l’avenir: démarches féministes” Modération : Vicky Gauthier

Mathilde Leïchlé , “L’exposition Femmes célèbres du XIXe siècle de 1922 : présenter une constellation du XIXe siècle pour construire un réseau au XXe siècle”

Eva Belgherbi, "Réactivation et réappropriation de la légende strasbourgeoise de Sabine par les sculptrices du XIXe siècle, entre historiographie et féminisme."

16h20 Fr (10h20 Qc) – Troisième panel : “Réseaux et communautés” Modération : Marys Hertiman

Laure Nermel , “Sisters in art ? Communautés, dépendances et rivalités de créatrices à l’époque victorienne”

Chloé Conant-Ouaked, "Identification et structuration de lignées artistiques de femmes : le rôle des podcasts"

17h00 (11h00 Qc) Questions / échanges

17h45-20h00 Fr (11h25-14h00 Qc) Table-ronde, “Porter la mémoire, écrire l’histoire, penser l’avenir : autour du Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma”, avec Hélène Delmaire et Séverine Sofio.

Projection, “Visibilité des femmes artistes et mémoire des luttes : l’Union des Femmes Peintres et Sculpteurs” avec le Centre audiovisuel Simone de Beauvoir, Catherine Gonnard et Anne-Marie Gourier (co-réalisatrice du film).

Modération : Mathilde Leïchlé, Eva Belgherbi

--------------------------------------

Samedi 06 février 2021

13h00 (07h00 Qc) Accueil des participant·es

13h10 Fr (07h10 Qc) – Premier panel : “Constellations imaginées” Modération : Mathilde Leïchlé

Renata Andrade , “Appropriation de mythes par les artistes-femmes : une constellation émancipatrice”

, “Appropriation de mythes par les artistes-femmes : une constellation émancipatrice” Marion Marx , « J’ai lu Votre livre. Marina Tsvetaeva et la Lettre à l’Amazone (1934), une esquisse de constellation créatrice féminine et lesbienne »

Corinne François-Denève, "Notre muse : Sylvia Plath comme figure fictionnelle"

14h15 (08h15 Qc) Questions / échanges

15h05 Fr (09h05 Qc) – Second panel : « Écritures émancipatrices” Modération : Camille Islert

Lucile Mulat , “Écrire l’amitié féminine : l’apport fondateur de l’intertexte”

, “Écrire l’amitié féminine : l’apport fondateur de l’intertexte” Kaliane Ung , « Devenir-jeune fille. Blessures et résilience chez Céline Sciamma et Joffrine Donnadieu »

Vicky Gauthier, "L'héritage comique ou quand les femmes écrivent pour rire"

Pause17h15 (11h15 Qc)

19h (13h Qc) Table-ronde : “Les constellations retrouvées : repenser le travail collectif sur les archives” Suzette Robichon, Clémence Allezard, Isabelle Sentis (Queer Code), Elisabeth Lebovici

Modération : Eva Belgherbi, Aurore Turbiau

Clôture du colloque (soirée) : “Retracer notre ciel : archives, constellations féministes / queer et création contemporaine”. Événement organisé par l’Atelier Corps, genre, arts de l’association EFiGiES

***

À ce colloque s'accocie l'exposition en ligne organisée par l'Atelier Corps, Genre, Arts, de l'association EFiGiES : toutes les informations sur la page de l'événement.