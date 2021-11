Adresse : Château de Coppet

Salle du Pressoir du Château de Coppet, Suisse, 20h

Germaine de Staël a théorisé à de nombreuses reprises, dans son oeuvre, la difficulté d’embrasser la carrière littéraire pour une femme. Attaques, calomnies, discrédits : les obstacles ne manquent pas, qui problématisent d’autant plus l’écriture féminine qu’elle s’aventure, dans le cas de Staël, sur la scène théorique et politique. Or cette spécificité féminine, Staël la contrebalance à plusieurs reprises en faisant le choix d’écrire avec un homme : Necker d’abord, puis Narbonne, et enfin Constant, sans qu’il soit à chaque fois possible d’identifier quelles parties des textes appartient à qui. L’écriture en couple, telle que Staël la pratique assidûment, réinvente donc et les propriétés littéraires, et la frontière qui sépare traditionnellement le masculin du féminin : le couple n’est-il pas alors le lieu d’une nouvelle auctorialité, neutre et libre ? »

Stéphanie Genand est professeur de littérature française du XVIIIe siècle à l’université de Bourgogne. Ses travaux portent sur la dimension anthropologique de la littérature et sur les relations entre Lumières et passions, politique et morale, fiction et savoir, identité et altérité. Elle s’est notamment intéressée à l’œuvre de Sade, dont elle vient de publier une biographie chez Gallimard (Folio biographie, 2018) et à celle de Germaine de Staël, auquel elle a consacré un récent essai (La Chambre noire. G. de Staël et la pensée du négatif, Droz, 2017) et dont elle vient de coéditer les deux derniers tomes de la Correspondance générale. Elle est aussi, depuis 2015, présidente de la Société des études staëliennes.

