Adresse : Château de Coppet, Coppet, Suisse

Salle du Pressoir du Château de Coppet, 20h

Œuvre magistrale du jeune Voltaire, La Henriade offre un tableau saisissant des guerres de religion, qui culmine dans le récit de la Saint-Barthélemy et se clôt avec la conquête de Paris par Henri IV. Alternant les récits de batailles et la critique caustique du fanatisme, la réflexion philosophique et les scènes d’amour avec Gabrielle d’Estrées, ce poème épique en alexandrins déploie les grandes questions qui seront au coeur des débats philosophiques du XVIIIe siècle, comme la place de la religion dans la société, la tolérance, la figure du souverain ou le progrès des arts. Héros éponyme, Henri IV y apparaît comme un modèle de souverain éclairé et un précurseur des Lumières. Illustration remarquable de la poésie du début du XVIIIe siècle, La Henriade a connu dès sa parution un immense succès et a longtemps été une des oeuvres les plus lues du philosophe de Ferney.

Conférence de Jean-Marie Rulin, professeur de littérature française à l'Université Jean Monnet, Saint-Étienne, suivie d'une lecture de textes choisis par Pilar de La Béraudière, comédienne.

Évènement gratuit mais sur inscription.

La conférence sera diffusée, deux semaines après l'événement, sur le site web des Rencontres de Coppet et sur sa page Youtube.