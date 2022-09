Adresse : Maison de l'Amérique latine. 217 Bd Saint-Germain, 75007 Paris

Jeudi 22 septembre 2022, Institut du Tout-Monde, Maison de l'Amérique latine (Paris) 19h

C'est à une grande figure de la critique littéraire que nous consacrerons notre séance du jeudi 22 septembre, en recevant Colette Camelin, Professeure émérite de l'Université de Poitiers. Les approches de cette éminente spécialiste de Saint-John Perse et Victor Segalen se caractérisent par une attention fine au texte, décrypté dans ses soubassements philologiques et ses implications philosophiques avant d'en envisager les virtualités. Parmi ses études phares concernant Saint-John Perse, citons en particulier Éclat des contraires. La poétique de Saint-John Perse (Paris, Éditions du CNRS, 1998) et Saint-John Perse. L'imagination créatrice (Paris, Hermann, 2007). À propos de Victor Segalen, citons les volumes collectifs qu'elle a dirigés, Exotisme et altérité. Segalen et la Polynésie (Paris, Honoré Champion, 2015) et Victor Segalen. « Attentif à ce qui n'a pas été dit » (avec Muriel Détrie, Paris, Hermann, 2019).

C'est aujourd'hui une nouvelle édition de l'ouvrage consacré par Segalen à Paul Gauguin, Le Maître-du-Jouir (suivi de Gauguin dans son dernier décor, Éditions 2-3 choses), que nous présentera Colette Camelin - une présentation où se profilera la présence d'un grand lecteur de Segalen, Édouard Glissant.

PRÉSENTATION DE LA CONFÉRENCE :

À peine débarqué à Tahiti en 1903, Segalen travaille à son roman Les Immémoriaux où il imagine l’évangélisation des Maoris de leur point de vue : la perte de leur monde humain et spirituel. Après la publication de ce livre, Segalen commence en 1908 Le Maître-du-Jouir : un Gauguin imaginé « s’irrite de l’état où la civilisation a réduit » les Maoris et tente de « leur rendre leurs dieux dont il taillera les images ». Le Maître-du-Jouir entrelace plusieurs lianes : la culture polynésienne, la relation de Gauguin et de Segalen à cette culture, l’orientalisme (les Védas), le Zarathoustra de Nietzsche et la Beauté comme esthétique, du sculpteur comme du poète, et comme éthique. Édouard Glissant écrit : « Segalen va vers l’autre, court à l’ailleurs ».

Séance présentée par Loïc Céry (ITM)