"Lire la ville à travers ses journaux : à la croisée de l'histoire de la presse et de la ville". Conf. d'Harold Bérubé (Québec, en ligne)

Le Groupe de recherches et d'études sur le livre au Québec (GRÉLQ) vous invite à la conférence d’Harold Bérubé, qui s’intitule « Lire la ville à travers ses journaux : à la croisée de l’histoire de la presse et de la ville », et qui aura lieu le vendredi, 29 janvier 2021, de 12 h à 13 h (EST). L’événement se déroulera en ligne sur la plateforme Microsoft Teams.

Les personnes intéressées doivent s’inscrire préalablement en remplissant le formulaire suivant : https://forms.gle/L9avUXex9WRfEyT37. Un lien vers l’événement vous sera envoyé au plus tard la veille de la conférence. Il n’est pas nécessaire d’installer Teams pour participer à cette rencontre : le lien pourra s’ouvrir dans votre navigateur internet.

L’affiche de l’événement se trouve en pièce jointe. Vous pouvez également consulter le site Internet du GRÉLQ pour plus de détails : https://www.usherbrooke.ca/grelq/accueil/evenements/evenements-details/e/43476/

On peut également consulter le calendrier complet des midis-conférences prévues en visitant le site du GRÉLQ : https://www.usherbrooke.ca/grelq/accueil/actualite-du-grelq/nouvelles-details/article/43472/