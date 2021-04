"Medieval Deep Fakes. Some case studies in computational authenticity criticism". Conf. de M. Kestemont (Liège, en ligne)

Université de Liège - En ligne

En 2021, pour sa septième édition, le séminaire des doctorants de Transitions, Unité de Recherche sur le Moyen Âge et la premier Modernité de l'Université de Liège, aborde le thème « Du fantasme de l’œuvre originelle à la reconstruction illusoire : Que reste-t-il des authenticités ? », dans une perspective interdisciplinaire. Les débats autour de l'authenticité remontent aux origines de nos disciplines. La question reste cependant essentielle car évaluer l’authenticité d’un document historique, d’un texte littéraire ou d’une œuvre d’art constitue une démarche fondamentale. La question n’est pas pour autant triviale, et cela en partie à cause de l’extension du terme « authenticité », polysémique par essence. Loin d’être un absolu, l’authenticité se rencontre selon des degrés divers et doit être évaluée en relation avec chaque contexte particulier. Dans le cadre de ce séminaire, l’utilisation du pluriel, plus courante en langue anglaise, souligne la plurivocité du terme sur laquelle nous désirons insister.

Le 3 mai 2021 de 12h à 14h Mike Kestemont (UAntwerpen) prononcera la conférence conclusive « Medieval Deep Fakes. Some case studies in computational authenticity criticism», sur l'application de l'analyse informatique des textes à la philologie médiévale et à ses problèmes d'attribution.

L'évènement aura lieu sur la plateforme Lifesize.

L'inscription est obligatoire auprès des organisatrices Francesca Cresci (fcresci@uliege.be) et Charlotte Tassin (charlotte.tassin@uliege.be).