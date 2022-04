Adresse : Université catholique de Lille

Colloque

"Science-fiction, religions, théologies"

Le colloque se déroulera avec la participation exceptionnelle des romanciers Pierre Bordage et Serge Lehman.

Les oeuvres de Science-fiction abondent en références théologiques et religieuses. Le décentrement radical que permet la science-fiction fait d’elle une littérature ouverte sur le mystère. La Science-fiction traite des croyances, des pratiques religieuses, mais aussi de questions théologiques : les dieux foisonnent, ou des formes de vie qui interrogent les modalités de la divinité. Les situations limites développées dans la science-fiction véhiculent mille questionnements sur l’origine des choses et leur finalité, sur le Bien et le Mal, sur la finitude, sur la mort et l’au-delà, etc. Olaf Stapledon, Philip K. Dick, Arthur C. Clarke, Stanislas Lem, Greg Bear, Dan Simmons, Pierre Bordage, Frank Herbert, Ray Bradbury, Orson Scott Card... la liste semble infinie. Tel est le fait massif que ce colloque vous propose d’explorer et étudier : comment la Science-fiction est-elle travaillée par le religieux et le théologique et comment les travaille-t-elle en retour ?

Le programme détaillé des interventions sera diffusé au mois de mai.

Comité scientifique :

- Ugo Bellagamba (Université Côte d’Azur)

- Franck Damour (Université catholique de Lille)

- David Doat (Université catholique de Lille)

- Dominique Foyer (Université catholique de Lille)

- Carole Guesse (Université de Louvain)

- Jessica Lombard (Université du Piémont Oriental)

- Jean-Guy Nadeau (Université de Montréal)

- Tyler Reigeluth (Université catholique de Lille)

- Natacha Vas-Deyres (Université Bordeaux Montaigne)