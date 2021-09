Toulon et La Garde

Le colloque "L’énonciation entre singulier et collectif : poétique, éthique, politique" organisé par l'équipe SET (Sémantique Enonciation Traduction) EA 2649 BABEL se tiendra en présentiel les 28-29 octobre 2021 à l'Université de Toulon : campus de La garde le 28, campus de Toulon le 29.

L'articulation entre singulier et collectif et les questions d'éthos, de style et de postures auctoriales qui y sont afférentes seront envisagées dans des corpus poétiques et théatraux ainsi que dans des témoignages.

Une table ronde clôturera le colloque. Portant sur la pertinence d'une approche énonciative dela poésie, elle sera animée par Lucile Gaudin-Bordes avec comme intervenant-es: Michèle Monte, Jean-­‐Michel Adam, Alain Rabatel, Pascale

Roux et Ilias Yocaris.

Programme



Jeudi 28 octobre (accueil à partir de 9h)

Campus de La Garde (Y1.008)



À partir de 9h30

Accueil et mot de bienvenue



Axe Éthos / Style



Matinée poésie

10h-­‐10h30

Paola Anna Butano

«Je», «tu», «nous»: la dialectique du singulier et du collectif dans Égée de Lorand Gaspar



10h30-­‐11h

Andrea Bongiorno

Éthos et style entre collectif et singulier à l’épreuve du discours métapoétique : le cas du poète Andrea Zanzotto



11h-­‐11h30

Stéphanie Thonnerieux

Prépositions et construction intersubjective de l’espace en poésie du symbolisme au modernisme : enjeux énonciatifs et question de style(s)



11h30-­‐12h Discussion





Pause déjeuner

(12h-­‐13h30)



Après-­‐midi : autres genres de discours.



13h30-­‐14h

Amina Houara

Des hommes sans qualités ? Parlures et auctorialités dans les Propos rustiques de Noël Du Fail.



14h-­‐14h30

Françoise Favart Ghislaine

La langue de l’auteur énonciateur et l’éthos des personnages dans deux pièces de J.-­‐C. Grumberg



14h45-­‐15h



15h-­‐15h15

Discussion

pause



15h15-­‐15h45

Olivia Lewi

La construction d’une posture auctoriale entre ethos singulier et modèle collectif d’écriture : l’exemple de témoignages

« ordinaires » de rescapés de la Shoah



15h45-­‐16h15

Alain Rabatel

Idiolecte, style, éthos et figure(s) d’auteur



16h15-­‐17h Discussion et bilan de la journée Ethos / Style





Vendredi 29 octobre

Campus Porte d’Italie, Toulon (FA715)



Axe Genres de discours et poéticité



9h30-­‐10h Jean-­‐Michel Adam

Morphème interjectif et marqueur de généricité : Genèse et fonctions de Ô dans Ô vous, frères humains d’Albert Cohen



10h-­‐10h30 Émilie Devriendt

Autour de la poéticité des énoncés graffités en Mai-­‐juin 1968



10h30-­‐10h45 Discussion

10h45-­‐11h Pause



11h-­‐11h30 Lauriane Maisonneuve

Style interlocutif et ethos discursif aux confins de l’énonciation tragique



11h30-­‐12h Ilias Yocaris

De quoi Teucros est-­‐il le nom ? Multistabilité référentielle et énonciative dans « Hélène » de Yorgos Séféris



12h-­‐12h15 Discussion



Pause déjeuner

(12h15-­‐13h30)





13h30-­‐15h



Table ronde sur la pertinence d’une approche énonciative de la poésie

animée par Lucile Gaudin-­‐Bordes, avec Michèle Monte, Jean-­‐Michel Adam, Alain Rabatel, Pascale Roux, Ilias Yocaris,



15h-­‐15h30 Discussion et bilan du colloque



Clôture du colloque