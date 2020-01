BnF, Paris et Musée de l'armée

Colloque organisé par la Bibliothèque nationale de France et le musée de l'Armée avec le soutien de l'Université Paris Est Créteil (UPEC, LIS).

À l’occasion de l’exposition Tolkien, voyage en Terre du Milieu (à voir jusqu’au 16 février 2020), la BnF et le Musée de l’armée organisent un colloque en deux parties sur Tolkien et la guerre. La première partie, « Tolkien et l’expérience de la guerre », a lieu à la BnF, et la seconde,« La guerre dans l’œuvre de Tolkien », au Musée de l’armée.

Né en 1892, J. R. R. Tolkien a connu l’expérience directe de la Première Guerre mondiale et a été témoin de trois conflits majeurs : la guerre d’Espagne, la Seconde Guerre mondiale, la guerre froide. Son œuvre est ainsi littéralement traversée par la guerre.

journée du 24 janvier 2020 à la Bnf, petit auditorium : « Tolkien et l’expérience de la guerre »

14 h 30 - 18 h (captation vidéo : lien à venir)

«Never such innocence: une génération face à la guerre», Par Frédéric Manfrin

«Tolkien and the Great War», Par John Garth

«De l’influence de la guerre sur le processus créatif», Par Alexandre Sargos

A First World Ward veteran in 2nd World War Oxford, Par Adrian Gregory

Ce colloque sera suivi d’une conférence sur "Tolkien géographe", par Isabelle Pantin.

Journée du 25 janvier 2020 à l'auditorium Austerlitz du musée de l'Armée : « La guerre dans l’œuvre de Tolkien »

(captation audio : lien à venir)

10h15-10h45- Beorhtnoth / Maldon : le rôle du chef et l'héroïsme du humble (1) par Leo Carruthers, université de Paris-Sorbonne.

10h45-11h15- Beorhtnoth / Maldon : le rôle du chef et l'héroïsme du humble (2) par Vincent Ferré, UPEC (université Paris-Est Créteil).

11h15-11h45- La guerre dans la fantasy par Anne Besson, université d’Arras (Artois).

11h45-12h00- Questions.

14h00-14h30- Le lien avec la littérature médiévale française par Sophie Marnette, université d'Oxford, au Balliol College.

14h30-15h00- Géographie, cartes et guerre dans Le Seigneur des Anneaux par Jean-Paul Amat, Sorbonne Université et SAMA (Société des amis du musée de l’Armée).

15h00-15h15- Questions.

15h30-16h00- Les guerres secrètes dans Le Seigneur des Anneaux par François Lagrange, musée de l’Armée.

16h00-16h30- Les armes dans le Seigneur des Anneaux par Olivier Renaudeau, musée de l'Armée

16h30-16h40- Questions.

Réservation obligatoire à partir du 1er décembre 2019 (pour le 25 janvier 2020) : histoire@musee-armee.fr (à partir de votre messagerie)