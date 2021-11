Adresse : Université Clermont Auvergne

Colloque international Poétiques et poésie de l'insecte

24-26 novembre 2021

Université Clermont Auvergne

Maison des Sciences de l'Homme de Clermont-Ferrand



4, rue Ledru – Clermont-Ferrand



Amphi 219



Organisé par Yvan Daniel, Alain Montandon (Université Clermont Auvergne, CELIS) et Jessica Wilker (Université de Lille, ALITHILA)





Mercredi 24 novembre 2021



10h00 – Accueil



10h15 : Ouverture : Bénédicte Mathios, directrice du CELIS



Introduction : Alain Montandon et Yvan Daniel (CELIS)







Modératrice : Jessica Wilker



10h30 - Grégory Bouchaud (CELIS) : L’imaginaire de l’abeille dans la poésie grecque archaïque



11h - Christiane Connan-Pintado (Université Bordeaux III) : L’insecte dans les filets de l’édition pour la jeunesse



11H30 – Yvan Daniel (Université Clermont Auvergne – CELIS) : Poétiques de l’insecte en Chine, à partir du Livre des Odes (Shijing)



Déjeuner



Modératrice : Christiane Connan-Pintado



14h15 – Aude Volpilhac (Université catholique de Lyon) : « Corps à corps ». Ethique et poétique des relations physiques entre les insectes et les humains dans le recueil érotique de P. Perrin, Divers insectes (1645).



14h45 - Alix Cazalet-Boudigues (Université Lyon III) : « And honey is art » : la poétesse comme abeille dans The Bees (2011) de Carol Ann Duffy



15h15 – Valérie Lavigne (Université Côté d’Azur) : Les insectes butinant des fleurs féminisées, métaphores du désir sexuel dans l’imaginaire décadent



Pause



16h15 – Małgorzata Sokołowicz (Université de Varsovie) : La poétique de la mouche dans L’Usage du monde de Nicolas Bouvier.







Jeudi 25 novembre 2022



Modératrice : Caroline Bertonèche



9h30 - Laurent Folliot (Sorbonne Université) : Éphémère mais exquis ? Valeurs de l’insecte dans la poésie anglaise du long XVIIIe siècle



10h00 - Elise Tourte (Université de Strasbourg) : Marie-Claire Bancquart et les insectes



Pause



10h45 - Flora Souchard (Cergy Paris Université) : « Cœur bourdonnant » et folie fourmillante : l’insecte intime de Supervielle



11h15 - Caroline Narracci (Université de Lorraine) : Le bourdonnement de l’enfance. L’abeille et la guêpe dans la poésie d’Yves Bonnefoy



Déjeuner



Modératrice : Patricia Viallet



14h15 - Thibaud Martinetti (Université de Fribourg) : Un Virgile moderne : la poétique de l’insecte dans l’œuvre de Jacques Delille



14h45 - Guy Lavorel (Université Lyon III) : Insectes et hommes pour Henri Michaux : inversion et subversion



Pause



16h00 - Caroline Bertonèche (Université Grenoble-Alpes) : John Keats et la République des insectes



16h30 - Vincent Zonca (Directeur du Bureau du livre à São Polo) : Les insectes dans les poétiques d’Ernst Jünger et de Pierre Bergounioux







Vendredi 26 novembre 2021



Modérateur : Yvan Daniel



9h30 - Louise Dehondt (Université Picardie Jules-Verne) : Moustiques enivrés et punaises de lit : Insectes et parasites dans la poésie satirique de la première moitié du XVIIe siècle (France, Italie, Espagne).



10h00 – Caroline Dauphin (Université Paris III-Sorbonne Nouvelle) : L’insecte, clé poétique du transformisme d’Erasmus Darwin



Pause



10h45 - Jonathan Petitot (Aix-Marseille Université) : Métamérie et versification : de l’insecte au vers.



11h15 - Axel Hohnsbein (Université de Bordeaux) : « Si je n’étais né hanneton, je voudrais naître fourmi » : Les Mémoires d’un hanneton (1868), entre vulgarisation scientifique et hallucination poétique



Déjeuner



Modérateur : Alain Montandon



14h15 - Patricia Viallet (Université Jean-Monnet de Saint-Étienne) : Puce(s), mouche, scarabée, libellule... : variations d’une ‘poétique de l’imaginaire entomologique’ chez E.T.A. Hoffmann



14h45 - Laurie-Anne Laget (Université Paris III-Sorbonne Nouvelle) : Poétique du minuscule chez Ramón Gómez de la Serna



Pause



15h30 - Mathilde Régent (Université Paris-Saclay) : La féérie entomologiste, le grotesque et « l’anthropomorphisme à deux coups » de Maeterlinck



16h00 - Héléna Borowczyk (Université de Lille) : Un « vibrant séjour » : l'essaim chez Gustave Roud et Philippe Jaccottet