Colloque International

Le film-essai comme pensée critique



Jeudi 9 et vendredi 10 juin 2022

Institut ACTE – Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne



Programme et inscription présentiel/distanciel: https://www.edefproject.com/events



EDEF PROJECT

Enunciative Devices of the European Francophone Essay Film

www.edefproject.com



Salle 250 Centre Saint-Charles

47 rue des Bergers

75015 Paris



Thursday 9th June



​



09.00 – Reception of participants







09.30 – Introduction – José Moure, Lourdes Monterrubio Ibáñez (Institut ACTE)







SESSION 1 Chair: José Moure







10.00 – Laura Rascaroli (University College Cork) – presential







Penny Siopis’s Stylo-caméra and the Subject of Cine-Writing







10.30 – Discussion







10.45 – Coffee Break







SESSION 2 Chair: Laura Rascaroli



​



11.00 – Deane Williams (Monash University) – presential







The Australian Essay Film Tradition as Antipodean Critical Thinking







11.30 – Samuel Lelièvre (EHESS - École des Hautes Études en Sciences Sociales) – remote







Le film-essai à travers l’articulation entre idéologie et utopie : l’exemple des liens entre récit



filmique et expérimentation chez Rivette







12.00 – Discussion







12.30 – Lunch Break



​



SESSION 3 Chair: Lourdes Monterrubio Ibáñez







14.00 – Cécile Sorin (Université Paris 8) – presential







La Rabbia de Pier Paolo Pasolini : essai poétique et politique



​



14.30 – Alena Strohmaier (Philipps-Universität Marburg) – remote







Protest | Film | Essay – On Cinematic Appropriation Processes of Videos from the Popular Uprisings



in the MENA Region 2009-2011







15-00 – Discussion



​



15h30 – Coffee Break







SESSION 4 Chair: Cécile Sorin



​



15.45 – Carolina Sourdis (Universitat Pompeu Fabra) – presential







Thinking through Fragments: Jonas Mekas on Montage, History and Experience.







16.15 – Édouard Arnoldy (Université de Lille) – remote







« La carte postale au service de l’imaginaire ». Approches du film critique à travers les écrits de



Siegfried Kracauer et les films d’Éric Pauwels







16.45 – Discussion







​



Friday 10th June







​



09.00 – Reception of participants







SESSION 5 Chair: Deane Williams







09.15 – Josep Maria Català (Universitat Autònoma de Barcelona) – remote







News from Ideological Antiquity: Alexander Kluge, at the Limits of the Essay Film and Beyond







09.45 – Lourdes Monterrubio Ibáñez (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) – presential







La pensée critique dans le film-essai francophone : entre cinéaste et spectateur.trice







10.15 – Discussion



​



10.45 – Coffee Break



​



SESSION 6 Chair: Lourdes Monterrubio Ibáñez



​



11.00 – Thanassis Vassiliou (Université de Poitiers) – presential



​



Ross McElwee et le rhizome. Réflexions sur les structures mouvantes du cinéaste







11.30 – Fátima Chinita (Instituto Politécnico de Lisboa, ICNOVA) – remote







Essayism as Authorial Self-Fashioning: Varda’s Late Cinematic Period







12.00 – Discussion



​



12.30 – Lunch



​



SESSION 7 Chair: Thanassis Vassiliou







14.00 – Bertrand Bacqué (Haute École d’Art et Design, HES-SO Génève) – presential







En remontant le temps avec Yervant Gianikian et Angela Ricci Lucchi



​



14.30 – Paola Lagos Labbé (Universitat Pompeu Fabra, Universidad de Chile) – presential



​



The “Hinge Image”: Proposal for an Exploration Device on David Perlov's Diary Essay Films







15.00 – Discussion



​



15.30 – Coffee Break



​



SESSION 8 Chair: Bertrand Bacqué



​



15.45 – Matthieu Péchénet (CEAC, Université de Lille) – presential



​



Le film-essai au défi des « temps difficiles » : témoignage, politique et historiographie critique dans



Route One / USA (Robert Kramer, 1989)



​



16.15 – Renata Šukaitytė (Vilnius University, Lithuanian Culture Research Institute) – remote



​



Critical and Personal Revision of Lithuanian History in Women's Essayistic Narratives







16.45 – Discussion



​



Salle 250



Centre Saint-Charles



47 rue des Bergers



75015 Paris