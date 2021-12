Université Alexandru Ioan Cuza de Iasi, Roumanie, Faculté des Lettres

Université Alexandru Ioan Cuza

Institut Français de Roumanie à Iaşi Faculté des Lettres

Tél. : (+40) 232 267 637 Tel. : (+40) 232 201 052

26, Bd. Carol Ier, 700 750 11, Bd. Carol Ier 700 506

IAȘI, ROUMANIE



Colloque international

Journées de la Francophonie

XXVIe édition

IAȘI, 20-21 mai 2022

La lenteur

Imprimer la forme à une durée, c'est l'exigence de la beauté mais aussi celle de la mémoire.

(Milan Kundera, La lenteur)

Longtemps battue en brèche ou carrément chassée par l’écrasante idéologie du progrès linéaire, par la culture de la vitesse et par l’obsession de l’efficacité quantitative, la lenteur revient se glisser dans notre vision du monde et timidement raviver nos principes originaires.

Où allons-nous si vite ? La précipitation est-elle synonyme de qualité de vie, de travail plus satisfaisant, de grandes idées ou découvertes ? Les (franc-) maçons moyenâgeux ne se souciaient guère d’achever les cathédrales dans le courant de leur vie, ils ne travaillaient pas dans le temps, pour le temps, mais bien pour l’éternité. Autrement, on en aurait certainement perdu les traces... La lecture – toute lecture : du monde, de la pensée, de la littérature, de l’art, de la langue, de l’enseignement – participe d’un savoir-vivre fondé sur la lenteur et le plaisir, et repose sur une ingestion temporisée, qui aboutit à l’absorption de l’essentiel qui, à son tour, se donne le loisir de modifier les perceptions et les idées, poursuivant une logique interne d’évolution. La Pléiade utilisait le terme d’innutrition pour parler de l’assimilation intime des lectures, à l’opposé de l’engloutissement primitif et insatiable au fond, qui limite sinon élimine les saveurs. Les mets et les vins précieux se dégustent lentement, les histoires d’amour aussi. Et les dieux ne courent pas après les mortels pressés, les révélations sont précédées de signes... encore faut-il les voir. L’inachèvement seul réussit à induire cet état de disponibilité totale qu’attend Dieu pour s’incorporer à l’homme ; dans les moments de pleine inactivité contemplative, de paresse absolue, l’homme frôle les rivages de ce non-lieu où les virtualités en attente d’actualisation ont encore le goût de l’unité originaire. Nos vies, nos acquis, notre signification ultime de roseaux pensants se trouveraient bien plus riches et enrichissants si l’on envisageait le bon usage de la lenteur. C’est déjà un aveu éthique et esthétique. Méditations, digressions, répétitions, autant de distorsions et distensions du temps, autant de différances, permettant au sens de s’instiller doucement et à la compréhension de faire son chemin. « Ne hâte pas cet acte tendre, douceur d’être et de n’être pas... », écrivait Paul Valéry.

Et la langue dans tout cela ? Le français se donne-t-il à lire de prime abord ? Sa beauté lumineuse et rigoureuse arrive-t-elle à séduire l’esprit de nos élèves et étudiants, si on ne l’attrape pas doucement, patiemment, pour la mater sans en ternir l’éclat ? La langue aussi a besoin d’une attention amoureuse pour dévoiler ses polyphonies et ses sources nourricières, pour se parer de tous ses attraits et hardiesses. Nous vous proposons donc une réflexion littéraire, linguistique, philosophique, pédagogique, artistique sur l’attente, sur l’ajournement, sur l’inassouvissement, sur la patience, sur le repos, sur l’ascension...

Axes de réflexion possibles

❖ Éloge de la lenteur

❖ Voici venir le temps des cathédrales...

❖ Rêverie mystique

❖ Métaphysique de l’attente

❖ Beauté de la durée

❖ Germination de la complexité

❖ Urgence de l’éphémère vs. jubilation du cheminement

❖ Oisifs, flâneurs... flemmartistes

❖ Prendre le temps de définir

❖ Rites et rythmes de la langue

❖ Pour une slow-littérature

❖ Délices et saveurs du Slow Food



Calendrier

Date limite de la confirmation de présence : 20 avril 2022

Date limite de soumission des propositions : 20 mars 2022

Notification des acceptations : 10 avril 2022

Programme préliminaire : 25 avril 2022

Programme définitif : 10 mai 2022

Soumission

Les propositions, incluant le titre de la communication, un résumé de 150 mots maximum et une brève bibliographie, sont à envoyer pour le 20 mars 2022,

sous forme électronique, à Diana GRADU (dianagradu@yahoo.com).



Liens utiles

Appel téléchargeable : bit.ly/3pafd2X

Facebook : www.facebook.com/jdlf.iasi (page générale), bit.ly/3xy0ra1 (26e édition)



Questions pratiques

• Taxe de participation :

En présentiel : 60 euros (documents, pauses café, cocktail, déjeuner et publication de la communication dans les Actes) ; 40 euros (ou

l’équivalent en RON) pour les membres ARDUF et ARPF ; en ligne : 30 euros (ou l’équivalent en RON)

Comme d’habitude, les Actes du colloque seront publiés par les Éditions Junimea de Iaşi.

Organisateurs/Partenaires

• Université Alexandru loan Cuza de lași :

o Faculté des Lettres

o Département de Français

o Lectorat Français

o Centre de réussite universitaire (CRU UAIC)

o Centre d’Études Canadiennes (CSC)

• Institut Français de Roumanie à Iași

• Organisation Internationale de la Francophonie (OIF)

• Agence universitaire de la Francophonie en Europe centrale et orientale

(AUF en ECO)

• Délégation générale Wallonie-Bruxelles à Bucarest

• Association Roumaine des Professeurs de Français (ARPF)

• Association Roumaine des Départements Universitaires Francophones

(ARDUF)

• Association des Membres de l’Ordre des Palmes Académiques (AMOPA)

• Bibliothèque Centrale Universitaire Mihai Eminescu – Iași

• Association des Étudiants Francophones de Iași (ASFI)

• Inspection Scolaire du Département de Iași

• Éditions Junimea – Iași