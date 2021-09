"Vivien Leigh : 'I'm not a film star, I'am an actress'" (Colloque international)

en ligne

Colloque international

Vivien Leigh « I’m not a film star, I’m an actress »

15 et 16 octobre 2021 (en ligne)

Si vous souhaitez y assister, merci d'envoyer un message aux organisateurs pour obtenir le lien Zoom.

Corinne François-Denève et Arnaud Duprat de Montero

corinne.francois-@u-bourgogne.fr

arnaud.duprat@univ-rennes2.fr

Vendredi 15 octobre

9h15: accueil.

Vivien Leigh et les archives (modérateur: Christian Viviani)

9h30 : Keith Lodwick (Former Curator of Theatre and Screen Arts, Victoria & Albert Museum) 'The Vivien Leigh Archive at the Department of Theatre and Performance, V&A Museum, London'.) « The Vivien Leigh Archive at the Department of Theatre and Performance, V&A Museum, London ».

10h : Kendra Bean (Film historian, owner of the website vivandlarry.com, museum professional, National Science and Medium Museum in Bradford, West Yorkshire) « Collecting the Oliviers ».

10h30 : débat et pause.

11h : Lisa Stead (Senior Lecturer in Film Studies, University of Exeter) « Reframing Vivien Leigh: archival adventures in star historiography ».

11h30 : Kate Dorney et Maggie B. Gale (professor, University of Manchester) « Conscious De-Coupling: re-writing Vivien Leigh ».

12h : débat et pause.

Vivien Leigh, personnalité médiatique (modérateur : Vincent Lowy)

14h : Shiroma Perera-Nathan (poet and author of Serenading the Dawn) « Vivien Leigh, British Fashion Ambassador on the 1948 Old Vic Tour of Australia and New Zealand ».

14h30 : David Pinho Barros (professor, researcher, film curator and comics writer, Universidade do Porto) « Vivien Leigh’s Holidays and the Image of the Mid-Twentieth Century Artist at Leisure ».

15h: débat et pause.

Vivien Leigh au théâtre (modérateur : Vincent Lowy)

15h30 : Michelle Beck (Owner of the website VivienLeighLegend.com) «Shakespearean Star: The Rise of Vivien Leigh».

16h : Julie Vatain Corfdir (MCF études Anglophones, Sorbonne Université) « “I hate this play and every word in it” : Sabina ou l’ironie métathéâtrale ».

16h30 : Arnaud Duprat de Montero (MCF HDR, Université Rennes 2) « Vivien Leigh et Maria Casarès : d’une Lady Macbeth à l’autre (Glen Byam Shaw, 1955, Jean Vilar, 1954) ».

17h : débat.

17 h 30 : Conversation avec Caroline Silhol, comédienne, interprète et metteuse en scène de La dernière conférence de presse de Vivien Leigh de Marcy Lafferty

Samedi 16 octobre

9h15 : accueil.

Vivien Leigh au cinéma (modérateur : Françoise Zamour)

9h30 : Jacques Demange (doctorant à Strasbourg, ATER à l’Université Toulouse 2) « De Scarlett à Rose, de Blanche à Ginny, portrait(s) duel(s) de Vivien Leigh à Kate Winslet ».

10h : Milan Hain (Assistant professor at the department of Theater and Film Studies, Palacky University in Olomouc) « When the Duty Calls: Vivien Leigh and David O’Selznick after Gone with the Wind».

10h30 : débat et pause.

11h : Vincent Zeis (docteur, Universités de Montréal et Caen) « Les marques du passé de Vivien Leigh dans The Deep Blue Sea (1955) ».

11h30 : Louis Daubresse (docteur à Paris 3, ATER à l’Université de Lorraine) « Anna Karénine: un rôle introspectif ».

12h : Tessa Ashlin Nunn (docteure ès lettres, Duke University) « “There is no then”: les mémoires croisées de Vivien Leigh et d’Emma Hamilton ».

12h30 : débat et pause.

Vivien Leigh au cinéma (modérateur : Christophe Damour)

14h30 : Jacqueline Nacache (Professeur des universités émérite, Université de Paris)

« Vivien Leigh ou le jeu de la beauté dans Waterloo Bridge (1940) ».

15h : Christian Viviani (Professeur des universités émérite, Université de Caen) « Vivien Leigh, l’art de la transgression ».

15h30 : débat et pause.

16h : Pedro Guimaraes (Professeur, Université de Campinas) « Entre naturalisme et ostentation du jeu : le programme gestuel de Vivien Leigh ».

16h30 : Georgia Brown (PhD researcher in the department of Film Studies at Queen Mary, University of London)« Vivien Leigh’s Voice: Her Four American Accents ».

17h : débat et cloture.

Comité scientifique :

Kate Dorney, Senior Lecturer in Theatre and Performance, University of Manchester

Arnaud Duprat de Montero, MCF HDR en études cinématographiques et langues romanes, Université de Rennes 2

Maggie B. Gale, Chair of Drama, University of Manchester

Vincent Lowy, PR en études cinématographiques et directeur de l’ENS Louis-Lumière

Pedro Maciel Guimarães, professeur en études cinématographiques, Unicamp, Brésil

Christian Viviani, PR émérite en études cinématographiques, Université de Caen

Françoise Zamour, MCF à l’école normale supérieure

Comité d’organisation :

Corinne François-Denève, MCF en littératures comparées, Université de Bourgogne

Ce colloque est organisé avec le soutien du CPTC (Centre Pluridisciplinaire Textes et Cultures, EA 4178) de l’Université de Bourgogne, d’Arts : Pratiques et Poétiques (EA 3208) de l’Université Rennes 2.