Représentations et perceptions des risques naturels (Clermont-Ferrand, en ligne)

MSH de Clermont-Ferrand

Représentations et perceptions des risques naturels

7- 8 juin 2021, MSH de Clermont-Ferrand, en ligne

Colloque organisé dans le cadre du projet pluriannuel et interdisciplinaire «Interactions Risques et Représentations Socioculturelles (inteRRsoc) » du challenge 4 « Risques naturels catastrophiques et vulnérabilité socio-économique », I-Site, CAP 20-25.

Organisateurs :

Viviane Alary (CELIS-UCA), Sébastien Rouquette (Communication et Sociétés-UCA)

et Benjamin Van Wyk de Vries (Laboratoire Magmas et Volcans-UCA)

Programme

Jeudi 7 juin 2021

MATIN

8:30 Accueil en distanciel des participants

8:45 Ouverture du colloque :

Perceptions des risques naturels

...

APRÈS-MIDI

Art et littérature

animation Viviane Alary

14:00 Alain MONTANDON (Université Clermont Auvergne, France) : Écrire l’épidémie

14:30 Fabrice GALTIER (Université Clermont Auvergne, France) : Le regard de Tacite sur les crues dévastatrices du Tibre dans la Rome du 1er siècle

15:00 Thomas MICHAUD (Prospectiviste, Poitiers) : Les astéroïdes tueurs dans la science-fiction : les réponses imaginaires à un danger fantasmé»

15:30 Kim LEFEBVRE (Université Clermont Auvergne, France) : Représenter et expérimenter les risques naturels à l’ère de la globalisation : Sociopoétique de l’urbanocène dans Death Stranding »

16:00 PAUSE

Atelier Bande dessinée et arts graphiques

animation Laura Caraballo

16:15 Kelly GUERRIER (Université de Haïti, Haïti), Pierre CHEVELIN (Chevelin Illustrations), Ivan BARTOLINI (Kay Nou Tek) : Communication illustrée pour l’éducation et la formation - Valorisation des outils créés en Haïti après le séisme de 2010

16:45 Luisa MACEDO (IGP, Pérou) : L’album illustré sur L’éruption du Huaynaputina en 1600 (en espagnol)

17:05 Rigoberto AGUILLAR (INGEMMET, Pérou) : Représentation géotouristique du risque géologique autour d’Arequipa, Court métrage en dessin animé bilingue (espagnol, quechua)

17:25 Olivier CREPIN (Dessinateur, scénariste, éditeur) : La bande dessinée, le dessin pour communiquer la science, comment raconter en images ? Édition, diffusion, distribution

Mardi 8 juin 2021

MATIN

Communication et représentations médiatiques des risques naturels ...

Les outils de médiation créatifs et éducatifs du risque

..

APRÈS-MIDI

Communication et perceptions des risques naturels

...

Communication et perceptions des risques naturels

...

17:15 Clôture du colloque : Sébastien ROUQUETTE, Benjamin van WYK de VRIES (InteRRsoc)