Centre national des arts du cirque, Châlons-en-Champagne

Colloque international :

QUELLES MUSIQUES POUR LA PISTE ?

Musique au cirque de la fin du XVIIe siècle à nos jours

Organisé par la chaire ICiMa, la plateforme CARP, le Centre d’Etudes et de Recherche en Histoire Culturelle de l'Université de Reims Champagne Ardenne

Comité scientifique et d'organisation : Marc-Antoine Boutin (Université de Montréal - OICRM et Sorbonne Université - IreMus), Diane Moquet (CNAC, chaire ICiMa), Bertrand Porot (Université de Reims Champagne Ardenne, CERHIC), Karine Saroh (Université Toulouse Jean Jaurès), Cyril Thomas (CNAC, chaire ICiMa, CARP)

Mercredi 19 février

9h : Accueil

9h30 : Mot d'ouverture par Gérard Fasoli

Jalons historiques: de la fin du XVIIe au XVIIIe siècle

10h - 10h40 : Kim Baston : Highlanders, hornpipes and horses: music in the early modern circus.

10h40 - 11h20 : Bertrand Porot : Musique et acrobates sous l’Ancien Régime

Pause

De l'orchestre au groupe de rock

11h40 - 12h20 : Caroline Barbier de Reulle : Le Cirque d'Hiver Bouglione et son orchestre (1934-2020) : évolution du répertoire musical pour la piste et du statut des musiciennes et musiciens de cirque

12h20 - 13h : Délima Sogny : Pierrot Bidon et Archaos : une musique circassienne rock'n'roll

[Matinée modérée par Marc-Antoine Boutin]

Déjeuner 13h - 14h30

Cirque contemporain

14h30 - 15h10 : Marc Antoine Boutin : La création musicale au cirque contemporain : un « faire » pluriel

15h10 - 15h50 : Timothée Langlois : Les méthodes actuelles de composition/création sonore au cirque contemporain

Pause

16h10 - 16h50 : Coline Ménard : Vers un cirque non musical

16h50 - 18h30 : Table Ronde compositeurs et compositrices de cirque, avec Carmino d'Angelo (en attente de confirmation ), Thierry Epiney, Timothée Langlois, Fanny Thollot

[Après-midi modérée par Karine Saroh]

Jeudi 20 février

9h : Accueil

Parcours d'artistes

9h30 - 10h10 : Patrick Peronnet : Paul Cuzent (1813-1856), le voltigeur-compositeur

10h10 - 10h50 : Charlie Holland : Searching for the music used by The Marvellous Craggs, Gentlemen Acrobats

Pause

Influences croisées

11h10 - 11h50 : Benjamin Lassauzet : Debussy et la musique de cirque

11h50 - 12h30 : Katie Gardner : Re-contextualizing Operatic Sampling in Circus Performances

Déjeuner 12h30 - 14h

[Matinée modérée par Bertrand Porot]

Musique de cirque à Paris

14h - 14h40 : Nathalie Coutelet: Les fantaisies musicales du Nouveau-Cirque à la fin du XIXe siècle

14h40 - 15h20 : Karine Saroh : La musique dans les cirques stables parisiens des « années folles », nouvelle discipline de cirque ?

15h40 - 16h10 : Conclusion

16h10 - 18h : Séance d'écoute

[Après-midi modérée par Diane Moquet et Cyril Thomas]